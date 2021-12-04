حسن الرداد: كنت محظوظا أن بدايتي كانت مع خالد يوسف وإشارة للطريق الصح فنيا

أكد الفنان حسن الرداد، اعتزازه ببدايته الفنية مع المخرج خالد يوسف في فيلم خيانة مشروعة، قائلا: "أنا طلعت مع خالد يوسف في بدايتي والفيلم نجح ولكن الجمهور معرفنيش ودوري كان صغير ولكن فيلم خيانة مشروعة كان بداية وإشارة ليا كبني آدم وأنى ماشى فى الطريق المظبوط".

وأضاف الفنان حسن الرداد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس، أنه حال اختيار خالد يوسف له في عمل جديد سيوافق على المشاركة معه، متابعا: "كنت محظوظ أن اول حاجة ليا كانت مع خالد يوسف وهو مخرج كبير وفرصة كويسة ولو بعت لى حاجة جديدة بسيناريو حلو هشارك فيه".

وأقر الفنان خالد يوسف، عن اعتذاره على الكثير من الأعمال الفنية، قائلا: "أنا اعتذرت كتير لحاجات فنية ولكن إن شاء الله راجع بقوة، ولو هجسد شخص تاريخي بحب الخديو محمد علي وفى ناس نفسي اعمل لها السيرة الذاتية".

