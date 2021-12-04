حسن الرداد: "أنا من أكثر الناس اللي بيطلع عليه شائعات.. وضيعت فرص كتير"

أكد الفنان حسن الرداد، كثرة تعرضه للشائعات منذ عمله الفني وخلال فترة زواجه من ايمي سمير غانم، قائلا: "أنا من اكثر الناس اللي بيطلع عليا اشاعات ومن أول ما اتجوزت وانا راجع من شهر العسل بسمع شائعات والناس بتصدق والأخبار اللي نزلت كثير ولكن مش حقيقية"، كان أقر بأنه أهدر فرص مهمة خلال بدايته الفنية "وفى حاجات كتير انا ضيعتها بأيدي".

وأشار الفنان حسن الرداد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس، إلى قوة علاقته بالفنان عمرو يوسف، واضاف ساخرا: "عمرو يوسف أنا اللي مطلعه ومعرفش أنى فى مقارنة بيني وبين عمرو يوسف واحنا الاثنين طالعين مع بعض في الدالي".

وتابع: "عمرو يوسف كان واقف معايا فى فرحي زي اخويا بالظبط وبالعكس أنا وقفت معاها في فرحه وبدايتنا في الفن كانت مع بعض وده ممكن يخلى الناس تعمل مقارنات وهو نجح وبقى نجم كبير".

