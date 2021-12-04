سريع الانتشار.. رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس يكشف تفاصيل خطيرة حول متحور أوميكرون.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بأن متحور أوميكرون يستطيع الهروب من الأجسام المضادة واللقاحات التي يتم استخدامها حاليا.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أنا والمسئول”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن متحور أوميكرون به أكثر من 50 طفرة وبالتالي يتم دراسة مدى فعالية اللقاحات.

وتابع أشرف عقبة، أنه مازال جاري البحث عن خصائص متحور اوميكرون الجديد، ويتم رصد كل ما يظهر من أعراض نتيجة المتحور الجديد.



أعلى من سلالة دلتا

وأشار رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس إلى أن متحور أوميكرون يتمتع بسرعة الانتشار ومعدل الانتشار به أعلى من سلالة دلتا التي تم رصدها مؤخرا ".