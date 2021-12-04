رئيس جمعية رسالة : تخصيص يوم للاحتفال بذوي الإعاقة تحت عنوان التحدي

تحدث الدكتور شريف عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة، عن طرق دعم ذوي الإعاقة وفعاليات يوم التحدي الذي نظمته الجمعية.

وقال عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بنعلم الطلاب الصم الإشارات وكيفية الاندماج في المجتمع أيضا نوفر تعليم طرق برايل للمكفوفين".

وأوضح:" هدفنا هو توعية المجتمع بفئة ذوي الإعاقات لذلك قررت الجمعية تخصيص يوم للاحتفال بذوي الإعاقة تحت عنوان يوم التحدي".

وأكمل رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة:" القيادة السياسية والحكومة تدعم ذوي الإعاقات وتدعم هذا الملف بكل قوة فضلا عن دعم نجوم المجتمع".

