توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4- 12- 2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 .



#الحمل



مهنياً: لا تزال تتقدم خطوات ثابتة واكيدة مدعوما من كسوف الشمس التي تتنقل الى جانب القمر الجديد في برج القوس الناري الصديق وما زال الحظ يواكب هذه الخطوات فيميّزك عن الآخرين بوضوح.



عاطفياً: احتمال زواج إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة.

صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بهما هذا اليوم، فهنيئاً لك.



#الثور



مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في اقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية.



عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية.

صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم.



#الجوزاء



مهنياً: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية. تحت تأثير كسوف الشمس التي تتنقل الى جانب القمر الجديد في برج القوس .



عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً.

صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى.



#السرطان



مهنياً: كن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جداً.



عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر.

صحياً: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيّدة وكما تتوخاها.



#الاسد



مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، مدعوما من كسوف الشمس التي تتنقل الى جانب القمر الجديد في برج القوس الناري الصديق وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً.



عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً.

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائماً قسطاً من الراحة.



#العذراء



مهنياً: لا تنسحب تحت الضغوط بل كرّر المحاولات حتى تحصل على ما تريد. ليست اهدافك صعبة المنال بل كل ما يتطلّبه الامر هو المثابرة وتكرار المحاولة احيانًا.



عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع.



صحياً: تستريح من ضغوط وتبدو راضياً عما يحصل في ميحطك فترتاح نفسياً وجسدياً.



#الميزان



مهنياً: اهم ما يميز هذا اليوم هو الثقة العالية بنفسك فانت تتمتع بحسّ كبير بالمسؤولية كما تبدو حكيمًا وناضجًا، وقد تتولى الدفاع عن قضية معينة او تأخذ على عاتقك مسؤولية التجديد او التطوير في مشروع ما.



عاطفياً: تضييق الهوة بينك وبين الشريك يلقى ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما.

صحياً: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي.



#العقرب



مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك.

عاطفياً: الفلك يحذرك من المجازفة، فهو يوم صعب جداً يفرض عليك بعض التوجهات ويشير إلى نهاية فجائية لعلاقة مهنية.



صحياً: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم.



#القوس



مهنياً: وجود القمر الجديد الى جانب كسوف الشمس في برجك يجعل تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة.



عاطفياً: عليك أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ.

صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار.



#الجدي



مهنياً: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة تحت تاثيرات كسوف الشمس المواجهة لبرجك التي تتنقل الى جانب القمر الجديد في برج القوس



عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.

صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.



#الدلو



مهنياً: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطاً في مصلحتك.



عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، وفي فترة لن تكون طويلة.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً.



#الحوت



مهنياً: لا تناسبك تأثيرات كسوف الشمس التي تتنقل الى جانب القمر الجديد في برج القوس ما يجعلك تواجه مشكلة كبيرة وضغوطات في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية.



عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟.

صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية.