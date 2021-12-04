اقتصاد الجزائر.. وزير الطاقة: زيادة الإنتاج 10 آلاف برميل يوميا ضمن اتفاق أوبك

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله إن امتثال دول أوبك+ لاتفاق خفض الإنتاج بلغ 116% في نوفمبر تشرين الثاني في إشارة لاستمرار دول المنظمة في الإنتاج عند مستويات دون المستهدف.

وأضاف عرقاب أن حصة بلده من زيادة الإنتاج تبلغ 10 آلاف برميل في اليوم مما يجعل إنتاج الجزائر من النفط يبلغ 972 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني القادم، بينما تمضي أوبك+ في سياستها الحالية لزيادة الإنتاج شهريا.

وفي سياق متصل، قال الوزير إن أساسيات سوق النفط مرنة رغم ظهور المتحور الجديد أوميكرون واللجوء إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية.

تأتي تصريحات عرقاب بعد اتفاق أوبك+ على المضي قدما في زيادة مزمعة لإنتاج النفط في يناير كانون الثاني بمقدار 400 ألف برميل يوميا.