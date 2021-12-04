الأعلى للإعلام ينعى الدكتور هاني رسلان

ينعي المجلس الأعلي للتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، هاني رسلان الخبير في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.



ويتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

توفى الدكتور هانى رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةً والخبير فى شوون السودان وأفريقيا .. متأثرا باصابته بفيروس كورونا .

وتقدمت الجماعة الصحفية بنى الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته .