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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تشارك يونيسف مصر الاحتفال باليوم العالمي للطفل

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نشر الحساب الرسمي لـ يونيسف مصر -منظمة الأمم المتحدة للطفولة- مقطع فيديو عبر حساب المنظمة الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت في الفنانة دنيا سمير غانم ، تحتفل مع عدد من الأطفال في اليوم العالم للطفل. 

وعلقت منظمة يونيسف مصر، في تغريدتها عبر تويتر: «في اليوم العالمي للطفل السنة دي، احتفل 300 طفل من المصريين وغير المصريين باليوم مع الفنانة دنيا سمير غانم ، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر. اتفرجوا على الفيديو علشان تشوفوا إزاي الأطفال قضوا اليوم ده!». 

أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

من جهة أخرى، حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد بمهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية والذي يكرم والديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ويعد هذا هو الظهور الأول لـ دنيا سمير غانم بعد حالة الوفاة كما حرصت دنيا أن تدخل الحفل دون ملاحظة أحد أو  المرور على الريد كاربت و التسجيل مع القنوات.

 

وتوافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء، ثم بدأ حفل افتتاح المهرجان القومي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية داخل المسرح بعزف السلام الجمهوري المصري، وبعدها قدمت النجمة سهر الصابغ حفل الافتتاح.

وقدم النجم حمزة العيلى، ببطولة احتفالية استعراضية تحت عنوان "الكاتب المصرى" والذى دار حول كتاب المسرح أصحاب النبؤة الأولى فى العرض المسرحى، والعرض ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس.

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