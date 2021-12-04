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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلات الخليج .. طريقة عمل مجبوس الجمبري

مجبوس الجمبري
مجبوس الجمبري

مجبوس الجمبري من الأطباق المشهورة والمعروفة في المطبخ الخليجي، ويتميز هذا الطبق بمذاقه الشهي و اللذيذ الذي يستحق تطبيقه و تناولها مع أفراد أٍرتك في المنزل.

 

وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا  على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مجبوس الجمبري في المنزل بأسهل الخطوات..
 

مقادير مجبوس الجمبري


ربع كيلو جمبري

 ربع ملعقة صغيرة كركم

 10 حبات فلفل اسود

 2 عود قرفة صحيح

 2 حبة ليمون جاف

 1 كوب أرز بسمتي

 1 ملعقة كبيرة زيت

زيت

1 كوب بصل مفروم

 ملح وفلفل حسب الرغبة 

زيت زيتون 

عصير ليمون

 ثوم مفروم

 رشة زعفران 

1 ملعقة كبيرة خل 

4 بيض مسلوق 

كزبرة خضراء مفرومة للتزيين حسب الرغبة 

 


طريقة تحضير مجبوس الجمبري


- تبلي الجمبري بالثوم، عصير الليمون، زيت الزيتون والملح والفلفل، ويُترك جانباً

- ضعي البصل المفروم في إناءٍ على نارٍ متوسطةٍ، وقلبيه، ثم يُرش بقليلٍ من الماء حتى يصبح ليناً

- ضيفي الزيت الى البصل ثم البهارات المطحونة، مع التقليب لمدة 10 دقائق

- يُضاف الجمبري الى البصل، ويُحمر قليلاً من جميع الجهات

- ثم ضيفي الأرز والليمون الصحيح وأعواد القرفة وحبات الفلفل الأسود والكركم، ثم يُضاف الماء مع التقليب، ويُتبل الخليط بالملح والفلفل

- غطي الإناء وتُخفف الحرارة، ويُترك الخليط لينضج لمدة 20 دقيقة

- يُذاب الزعفران في الخل، ويُوزّع فوق المجبوس، مع التقليب بحرص

- يُزيِّن بالبيض المسلوق والكزبرة المفرومة قبل التقديم


 

 

مجبوس الجمبري مقادير مجبوس الجمبري طريقة تحضير مجبوس الجمبري طريقة عمل مجبوس الجمبري الشيف غادة جميل

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