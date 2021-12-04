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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. مبروك عطية: اللي يحرم فوائد البنوك لا يمشي في شارع ولا يدخل جامع والإفتاء توضح حكم ارتداء المرأة للبنطال في الصلاة

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية وتشغل باله، نستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

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النشرة الدينية حكم استخدام الألعاب النارية مبروك عطية حكم الذبح عند شراء منزل حكم ارتداء المرأة للبنطال صلاة الضحى

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