النشرة الدينية.. مبروك عطية: اللي يحرم فوائد البنوك لا يمشي في شارع ولا يدخل جامع والإفتاء توضح حكم ارتداء المرأة للبنطال في الصلاة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية وتشغل باله، نستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

ماذا أقول في السجود أثناء الصلاة ؟



حكم استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة.. دار الإفتاء ترد



هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها؟.. علي جمعة يجيب



هل يجوز سداد الدين عن أخي المتعثر من زكاة المال ؟



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حكم الذبح عند شراء منزل أو سيارة جديدة.. الإفتاء تجيب



ما حكم ارتداء المرأة للبنطال في الصلاة؟.. الإفتاء توضح



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