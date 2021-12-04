عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قام الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي صـباح اليـوم بزيارة تفقديـة لأكاديميـة الشـرطة ، وكـان فـي اسـتقباله اللواء محمـود توفيـق وزيـر الداخليـة ، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة حيث أكد  على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذاً في الاعتبار مسئولية جهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين.

كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة تطوير إمكانات أكاديمية الشرطة لضمان مواكبتها لأحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وكذا التقييم الشامل لمدى وعيهم بشأن مختلف ملفات الأمن القومي من خلال تناول هذه القضايا بشكل عميق في إطار مناهج الأكاديمية، لإعداد كوادر تتمتع بالفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكافة القضايا، بجانب المهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني وإنفاذ القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم في السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار وليكونوا قدوة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، وذلك للوقوف على طموحاتهم المستقبلية للمشاركة فى رسالة أمن البلاد، والذين أكدوا رغبتهم الصادقة فى حماية الوطن والدفاع عن مقدراته وبناء مستقبله.

كما دار حوار مفتوح الرئيس مع الطلبة، حيث أكد  أن العمل الأمني قد طرأ عليه العديد من المتغيرات خلال الآونة الأخيرة تبعاً للمتغيرات التي يشهدها الوضع الإقليمي والتي طالت العديد من الدول المجاورة، كما استمع سيادته إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية في مصر، خاصةً ما يتعلق بعدد من القضايا الحيوية كالنمو السكاني والمشروعات القومية الكبرى والتنمية المستدامة ومبدأ سيادة القانون.  

وقد أشاد الرئيس بما لمسه من جانب المتقدمين الجدد من أبناء مصر نحو حرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة، والمشاركة في مسئولية حفظ أمن واستقرار الوطن، معرباً سيادته عن تمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح.

الرئيس السيسي اختبارات كشف الهيئة كلية الشرطة

ترشيحاتنا

كأس العرب.. المغرب يقسو على الأردن برباعية وتتأهل إلى ربع النهائي

التضامن: أكثر من ١٠٠ألف مستفيد من حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

أشد فتكا من كورونا.. 5 أمراض تهدد حياة الإنسان.. تعرف عليها

الدستورية تفصل فى دعوى ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط لخدمته بالقطاع العام

كيف تشتري هواتف آيفون بسعر "رخيص" ومن مصدر موثوق منه؟

الجيل السادس .. لأول مرة ظهور مرسيدس إي كلاس 2024 أثناء الاختبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

صدمة لـ محمد صلاح.. أين ذهبت أصوات العرب في سباق الكرة الذهبية؟

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة السودان | كأس العرب

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

منهم غادة عبد الرازق| ممثلون لا يخجلون من اللجوء إلى الطبيب النفسي

بعشق ممثل وأنا متزوجة.. هل حرام؟ شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ