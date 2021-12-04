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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنه يتوسل بالدعاء له.. تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنان محب كاسر

محب كاسر وابنه
محب كاسر وابنه

كتب كريم - ابن الفنان محب كاسر - منشورًا مؤثرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب فيه أصدقائه ومتابعيه بالدعاء لوالده، بعد أن تدهورت حالته الصحية. 

وتوسل ابن محب كاسر، بالدعاء لابية، وكتب عبر فيسبوك: «يارب انت الشافي المعافي نسألك بحولك وقوتك ان تمن بالشفاء العاجل علي  باباحبيبي العزيز الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب». 

 

الوعكة الصحية لـ محب كاسر 

وطمأن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية  الجمهور على صحة الفنان محب كاسر وأكد في تصريحات لـ صدى البلد أنه بخير حاليا وذلك بعد إصابته بضعف في عضلة القلب أدت إلى نقله أحد المستشفيات بـ 6 أكتوبر، مشيرا أن النقابة تتابع الحالة بإستمرار مع عائلته.

بدأ محب كاسر مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم يوم الحساب عام ١٩٦٢ واستمر يؤدى أدوارا صغيرة، أغلبها دور الحارس والبواب والغفير الصعيدى ومن أشهرها دور البواب فى فيلمى البحث عن فضيحة، والثأر.

ومن الأعمال التلفزيونية الشهيرة التي شارك فيها:« دموع فى عيون وقحة، محمد رسول الله ، عائلة الاستاذ شلش ، ليالى الحلمية ، عفاريت السيالة».

أحدث  أعمال الفنان كان مسلسل أهل الهوى عام (2013)  مع الراحل فاروق الفيشاوي.

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