انضمام ثنائي الاتحاد السكندري لمعسكر المنتخب الاوليمبي

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم فاكساً لطلب انضمام الثنائى عبد الغنى محمد وعادل نيمار لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمعسكر إعداد المنتخب الاوليمبى اعتباراً من يوم الأحد 5 ديسمبر

وحدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الرابعه عصر الغد موعدا لانطلاق معسكر الفريق المفتوح الذي يستمر لمدة 8 أيام علي مرحلتين خلال الفتره من 5 الي 13 ديسمبر ضمن برنامج الاعداد لخوض التصفيات القاريه في أكتوبر المقبل وهي المؤهله للأمم الأفريقية.



وقرر الجهاز الفني استغلال هذه الفترة في منح الفرصة لعدد من الوجوه التي أثبتت نفسها في المعسكر الأول قبل الاستقرار علي القائمة النهائية التي سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة حيث ستكون هناك مجموعة في المرحلة الأولي وأخري في المرحلة الثانية.



وأكد شوقي غريب المدير الفني علي أهمية المرحله المقبله في توفير عدد من المباريات الودية لزيادة خبرات اللاعبين في الاحتكاك مع مختلف المدارس الكروية.



وقال غريب أنه حريص علي منح الفرصة لجميع اللاعبين في مختلف الأندية قبل الاستقرار علي الهيكل الأساسي الذي سيتم الاعتماد عليه مشيرا إلي أن الجهاز الفني تابع جميع المسابقات التي تضم عناصر المنتخب الأولمبي سواء في الدوري الممتاز أو القسم الثاني أو بطولة الجمهورية لمواليد 2001 والحرص على استمرار جميع المسابقات دون توقف

ومن المقرر أن تجري تدريبات المنتخب الأولمبي علي الملعب الفرعي لاستاد القاهره