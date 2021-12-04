عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يكشف لـ«صدى البلد» استراتيجية تعامل الطلاب مع الضغوط النفسية قبل الامتحانات

تعامل الطلاب مع الضغوط
تعامل الطلاب مع الضغوط النفسية بامتحانات الفصل الدراسي الاول

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول تتزايد مشاكل الصحة العقلية والنفسية بسبب زيادة الضغوط النفسية على الطلبة في ظل جائحة فيروس كورونا، وقد عانى الأشخاص من جميع الفئات العمرية من بعض مشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر المزمن وغيرها مثلما حدث السنوات السابقة من إغلاق المدارس وإجراء الفصول الدراسية عبر الإنترنت وتأجيل الامتحانات بسبب الوباء. 

txt

"توجيه الطلاب نحو المتطلبات والاتجاهات الحديثة في التوظيف في علوم الحاسب ".. ملتقى بـ علوم عين شمس

txt

بالتزامن مع الحملة العالمية.. وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تشرح آلياتها بألسن عين شمس

أكد الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن كثيرين من يقعون في فخ التفكير بأنه وخلال فترة الامتحانات، لابد من إنفاق كل دقيقة في الدراسة والمراجعة، ولكن الواقع غير ذلك، والتحضير الجيد للامتحانات لا يتمحور حول حفظ كل شيء من المادة، ولا حول تخصيص كل دقيقة من اليوم في الدراسة، وإنما يتعلق باتباع استراتيجيات ذكية في الدراسة. 

وتابع: “يعتبر القلق، أحد أكثر المشاكل النفسية شيوعا لدى التلاميذ حيث يواجهون قلقاً خلال فترة الامتحانات، ويمتد القلق ليشمل أولياء أمورهم”.

وأوضح الخبير التربوي، أن القلق لا يكون ضارًا دائمًا ولكنه يسهل استعداد الإنسان والتكيف معه للمواقف العصيبة، القلق الأمثل له دور فعال في تعزيز الحافز والتعلم والأداء اضطرابات القلق على العكس من ذلك تتميز بتجربة ضائقة كبيرة وتضعف أداء الفرد.

تحديد أهداف دراسة واقعية

وأعلن الخبير التربوي، أن قدراً معيناً من القلق من الامتحان نشيطين ومتحمسين ويقظين ومركزين، لكن الكثير من القلق يمكن أن يتداخل مع أداء الاختبار عن طريق منع قدراتنا على الاسترجاع أو التفكير، أو من خلال تعزيز الأطر الذهنية السلبية، أو حتى عن طريق تعزيز ردود فعل الذعر.

وقال الدكتور محمد فتح الله، إن فترة الاختبارات تدوم عادة لأسبوع على الأقل، مما يعني أنك بحاجة للمحافظة على طاقتك المرتفعة طوال هذه الفترة، ومراكمة الدراسة، أو قضاء ساعات طويلة ليلاً في المذاكرة وحتى اللجوء إلى معززات الطاقة مثل المنبهات أو السجائر، جميعها ستستهلك طاقتك، وترهقك كثيرًا بعد بضعة أيام فقط ولن يأتي اليوم الأخير للاختبارات إلا وقد تحولت إلى انسان إلي حقيقي يمشي على الأرض ومن الصعب أن يكون الانسان الألي قادرًا على تحصيل علامات جيدة. 

وشدد الخبير التربوي، علي أنه يجب في الأسابيع التي تسبق الامتحان، الاستعداد بمراحل وعادات مفيدة منها، الدراسة مقدما، وتنظيم المواد، وإدارة الوقت، والحد من التوتر، وطرق التدرب على الاسترخاء وتقليل التوتر، والاستماع إلى الموسيقى هادئة، والحياة صحية، والموازنة بين النوم والأكل، ووضع جدول متوازن يتضمن بعض فترات الراحة والتمارين والأنشطة الاجتماعية.

وطالب “قتح الله” بضرورة ممارسة التمارين الرياضية التي تسهم في التخلّص من التوتر المتراكم خلال فترة الامتحانات، خاصًة إن كان من الصعب عليك الذهاب إلى النادي الرياضي خلال الامتحانات، لذلك يمكنك أن تتمرن في المنزل، مضيفًا أن النوم لساعات كافية يساعدك على الراحة وإعادة شحن الطاقة، ليس هذا وحسب، بل له أثر إيجابي أيضًا في الحفاظ على المعلومات التي درستها سابقًا وتخزينها في الذاكرة طويلة الأمد، مما يضمن لك أداء أفضل.

امتحانات الفصل الدراسي الأول مشاكل الصحة النفسية فترة الامتحانات الضغوط النفسية الامتحانات

ترشيحاتنا

بعد الفوز.. أحمد موسى: شكل منتخبنا مختلف وهدف أحمد رفعت عالمي.. فيديو

دعاء ليلة الزفاف.. يجلب البركة والمودة بين الزوجين ويقيد الشيطان

أمير مرتضى يعقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك

بخير.. الاتحاد يطمئن الجماهير عقب إصابة زيزو

بعد أن تخلت عنه والدته.. الطفولة والأمومة يقدم الدعم للطفل محمود ويتكفل برعايته

أشرف عقبة يكشف عن سبب خطورة متحور "أوميكرون".. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

فيديو

للحفاظ على الصحة.. نصائح هامة لمرضى الضغط.. فيديوجراف

والدته تخلت عنه وتزوجت.. محمود يبكي الملايين بـ رسالة مأساوية ..فيديو جراف

شيرين تعلق على طلاقها من حسام حبيب: "بحترمه جدا"

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ