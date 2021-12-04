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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

21 مليار تكلفة تطوير الغزل والنسيج..

وزير قطاع الأعمال: نجاح تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر..فيديو

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن تكلفة مشروع  تطوير صناعة الغزل والنسيج بـ 21 مليار جنيه منها 7 مليار جنيه إنشاءات لـ 65 مبنى و9.5 مليار جنيه للماكينات وباقي الأموال للتدريب ورأس المال والتسويق.

وأضاف  هشام توفيق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   وصلنا لمعدل  انشاءات  بنسبة 60 % ونبدأ في تركيب الماكينات بداية من إبريل  2022 المقبل ".

وتابع هشام توفيق :"  هناك تعاون بين وزارة الزراعة والتجارة والصناعة لتجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر والتجربة ناجحة في شرق العوينات و بإنتاجية عالية ".

واكمل هشام توفيق :" جودة الأقطان قصيرة التيلة المزروعة في مصر مرتفعة ، وكنا نستورد الأقطان قصيرة التيلة بحوالي 2 مليار دولار  و زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر يوفر العملة الصعبة لمصر ".

ولفت هشام توفيق :"  نجحنا على مدار عامين لاستعادة منظومة المزادات على الأقطان  وتم تعميم التجربة على مستوى 14 محافظة بـ 191 مركز ".

قطاع الاعمال هشام توفيق مصر الغزل الأقطان

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