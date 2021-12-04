مش هتمنع الأكل ... كورس غذائي سريع لحرق الدهون

قالت دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن تناول الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وعدم تنظيم أوقات تناولها سبب رئيسى للإصابة بمرض السمنة التي تقود للإصابة بالأمراض النفسية.



وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج “ست الستات” والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن مرضى السمنة ينفذون كافة مهامهم بكسل شديد ويمتنعون عن ممارسة الرياضة والتى تتطلب من الشخص جهدا شاقا وحركة.



وأشارت دعاء سهيل، إلى أن الكورس العلاجى الذى تتبعه مع مرضى السمنة لا يعتمد عن الامتناع عن تناول الطعام ولكنه يرتكز على تقليل حجم الوجبات الغذائية.



ولفتت دعاء سهيل، إلى أن الحمية الغذائية لمرضى السمنة وخاصة محبى الطعام هو تناول كورس البيستا الذي يتضمن القهوة الخضراء والأعشاب الطبيعية ونبات الجرسينيا الذى يحرق 13 كيلو فى الأسبوع الواحد.



