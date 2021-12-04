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أخبار البلد

حسن عبدالعليم: نقابة المهندسين "البيت الكبير" لكل من ينتمي لمهنة الهندسة

صدى البلد

خلال مشاركته فعاليات "يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل" والذي أقيمت فعالياته اليوم بمسرح نقابة المهندسين، ألقى المهندس حسن عبد العليم، الأمين العام، كلمة مقتضبة، رحب فيها بأبنائه المهندسين حديثي التخرج، مؤكدًا على أن نقابة المهندسين هي البيت الكبير لكل من ينتمي إلى مهنة الهندسة في مصر، مشددًا على أن النقابة من خلال هيئة مكتبها، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر وأعضاء المجلس الأعلى لا يألون جهدًا في سبيل إعلاء شأن المهنة والمنتمين لها وخاصة الشباب وحديثي التخرج، مشددًا على حرص النقابة على إقامة فعاليات التدريب المستمرة وكذلك المحاضرات التعليمية المجانية والندوات المتخصصة، مما يصب في صالح المهندس لتحسين فرصته في الحصول على فرص عمل مناسبة، خاصة في ظل إقامة الدولة العديد من المشروعات الكبيرة والمدن الجديدة.
شهد يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل حضورًا كبيرًا من المهندسين.. وتخلل اليوم حوار أبوي بين شباب المهندسين والنقيب، والذي استقبل أسئلتهم بسعادة غامرة . 
ثم كرم المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر والمهندس حسن عبد العليم أمين عام النقابة خلال فعاليات يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل والتي نظمته لجنة التدريب والتوظيف، برئاسة المهندس الاستشاري محمد سليم اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 الشركات المشاركة والتي منحت عددًا من فرص التدريب للمهندسين حديثي التخرج، حيث أهدى كل من النقيب والأمين العام، ممثلي الشركات، شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم.

اعضاء المجلس سوق العمل المهندسين المدن الجديدة نقابة المهندسين فرص عمل

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