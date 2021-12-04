وفاة الفنان التشكيلي محمد الطحان عن عمر يناهز 75 عاما

توفي اليوم الفنان التشكيلى محمد الطحان، عن عمر يناهز 75 عاما، ونعى العديد من الفنانين التشكيليين الفنان الراحل.

وكتب الفنان والناقد عز الدين نجيب، عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، محمد الطحان فنان كبير آخر فقدناه، قاوم النهاية طويلا بشجاعة ونبل، بعد أن شيد لنفسه بدأب وعصامية مكانة رفيعة فى الحركة الفنية مستلهما روح الحياة المصرية بسماحتها كروحه الصافية.. رحمه الله وأحسن مثواه.

وكتب الفنان التشكيلي محمد عبلة، ورحل الفنان محمد الطحان ورحلت معه ذكريات، أيام البدايات الجميلة، ربنا يرحمه، ويصبر أولاده وأهله.

حياة صاخبة

وشارك محمد الطحان في عدد كبير من المعارض الجماعية، وأقام معارضا في جنوب سيناء مدينة الطور ـ شرم الشيخ ـ دهب ونويبع، ويعتبر أول فنان مصري يغزو بفنه هذه المنطقة بعد تحريرها 1983،

زأقام العديد من المعارض الخاصة بمعظم محافظات ومدن مصر منها: الإسكندرية وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ، وغيرها.

ونال محمد الطحان عدة جوائز محلية ودولية منها الجائزة الأولى في التصوير بمسابقة الفنون التشكيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة 1991، جائزة النقاد فى الخزف مع شهادة تقدير من مسابقة المعرض العام 1991، والجائزة الثالثة في التصوير مع شهادة تقدير من مسابقة المعرض العام "الماء في حياة الإنسان" 1988، ميدالية من بينالي الإسكندرية الحادي عشر في الحفر 1997.