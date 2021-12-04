معسكر مغلق لسيراميكا كليوباترا استعدادا للدوري

قرر الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الدخول في معسكر مغلق بدءًا من الخميس المقبل، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستمر معسكر سيراميكا كليوباترا من الخميس وحتى الأحد المقبل، ويتخلله مباراتين تجريبيتين

ويسعى الكابتن هيثم شعبان لخوض عدد من المباريات التجريبية لتجهيز فريق سيراميكا كليوباترا بالشكل الأمثل لاستئناف الدوري الممتاز، بعد انتهاء منافسات كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر الماضي وحتى ١٨ ديسمبر الجاري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا بعد انتهاء التوقف مع الاتحاد السكندري يوم ٢٠ ديسمبر الجاري على ملعب ستاد الإسكندرية في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.