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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الديهي» بعد زيادة أسعار البوتاجاز: الدولة تدعم كل أسطوانة بـ 86 جنيهًا|فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار اسطوانات البوتاجاز، قائلًا: "إن سعر أنبوبة البوتجاز حاليًا 65 جنيها للصغيرة و130 جنيهات للكبيرة، وسيتم زيادة أسعار أنبوبة البوتجاز 5 جنيهات للصغيرة و10 جنيهات للأنبوبة الكبيرة".


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN" اليوم السبت، أن الغاز الطبيعي يمكن أن يصل فقط للأماكن التي من الممكن أن يصل إليها نسبيًا وللشوارع المخططة، موضحًا أن أكثر من 50% من المباني في مصر غير مخططة وجزء كبير منها غير آمن وجزء كبير منها عشوائي، وإدخال الغاز الطبيعي لجميع المنازل على مستوى الجمهورية أمر صعب للغاية خاصة في المناطق الخطرة.

 

وتابع، أن مصر تستهلك سنويًا 3.8 مليون طن بوتجاز تنتج منهم 1.8 مليون طن وتستورد 2 مليون طن، معقبًا: "كل أنبوبة بوتجاز نصها مستورد ونصها محلي وتكلف الدولة حوالي 156 جنيه ويتم بيعها بـ 70 جنيه بعد الزيادة والدولة تتحمل 86 جنيه دعم لكل أسطوانة".

 

وناشد، وزارة التموين بالرقابة على الأسواق للتصدي للوسطاء والمغالاة في أسعار أنبوبة البوتجاز والسوق السوداء لها.
 

وزارة التموين الطبي نشأت الديهي اسطوانات البوتاجاز الغاز الطبيعى السوق السوداء

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