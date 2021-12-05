وصفها البيت الأبيض بـ الآمنة.. تفاصيل مكالمة بايدن وبوتين المرتقبة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء للتأكيد على مخاوف الولايات المتحدة بشأن تعزيز روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وحسب "الجارديان" البريطانية، قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة فيديو "آمنة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. في إشارة ربما إلى الهجمات الإلكترونية التي منيت بها الولايات المتحدة واخترقت أكثر الوزارات والمؤسسات الأمريكية حساسية وتتهم روسيا بالوقوف ورائها.

وأكد البيان:"سيناقش القادة مجموعة من الموضوعات في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي، والسيبرانية، والقضايا الإقليمية".

وأضاف البيت الأبيض:"سيؤكد الرئيس بايدن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الأنشطة العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا ويعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وتتهم كييف والناتو روسيا بتعزيز قواتها قرب أوكرانيا مما أثار مخاوف من هجوم محتمل. وتنفي موسكو أي خطة من هذا القبيل وتتهم أوكرانيا بتعزيز قواتها في شرقها حيث يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على جزء كبير من الأراضي الأوكرانية.

وقال الكرملين إن الزعيمين سيتحدثان أيضا عن العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمتهما في جنيف في يونيو.