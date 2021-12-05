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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحضور وزير العدل والنائب العام | شاهد.. حفل أداء معاوني النيابة العامة اليمين القانونية

حفل أداء معاوني
حفل أداء معاوني النيابة العامة اليمين القانونية

ينشر موقع صدى البلد، فيديو حفل أداء معاوني النيابة العامة اليمين القانونية كاملا، والذي حضره المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام.

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري أداء السادة معاوني النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية إيذانًا ببدء مباشرتهم عملهم.

جاء ذلك في شرف وجود السادة المستشارين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وبحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأعضاء وعضوات بها.

النائب العام وزارة العدل وزير العدل النيابة العامة حماده الصاوي المستشار حمادة الصاوى مجلس القضاء الاعلى المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار حمادة الصاوى النائب العام عمر مروان وزير العدل معاوني النيابة العامة حماده الصاوي النائب العام

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