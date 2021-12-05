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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطرح ميزة الملف السرى لـ Google Photos.. واحذر استخدام متصفح مايكروسوفت إيدج

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

فيفو تدخل سباق 2022 بهاتف iQOO Neo6 الأسرع على الإطلاق

 

تستعد شركة فيفو الصينية لدخول سباق العام المقبل 2022  بهاتف قوى يقدم أداء سريعا للغاية بل قد يكون الهاتف الأسرع على الإطلاق، حيث كشفت تسريبات أن هاتف فيفو القادم iQOO Neo6 سيتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

 

بتصميم شبابي مميز.. صور حية تكشف مميزات هاتف شاومي Xiaomi 12


كشفت تسريبات عدد من الصور الحية التى تظهر تصميم هاتف شاومي العملاق Xiaomi 12 والمقرر إطلاقه مع بداية العام المقبل 2022 ، حيث سياتى الهاتف بترقية كبيرة عن هاتف Mi 11 السابق والذى حقق مبيعات كبيرة.

 

منها قلة الإقبال على الشراء.. لهذه الأسباب آبل تخفض إنتاج هواتف iPhone 13


كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد قررت تخفيض إنتاج هواتف iPhone 13 التى تم إطلاقها مؤخرا نتيجة لعدد من الأسباب أبرزها أزمة النقص العالمي للرقائق وأشباه الموصلات التى تضرب قطاع التكنولوجيا، وكذلك قلة إقبال المستخدمين على شراء الهواتف.

 

احذر استخدام متصفح مايكروسوفت إيدج لهذه الأسباب


تعمل شركة مايكروسوفت للبرمجيات على إطلاق العديد من الميزات والتحسينات لمتصفحها Microsoft Edge مايكروسوفت إيدج ، حتى تستطيع الشركة إقناع المستخدمين بتثبيته كبديل منافس لعدد من المتصفحات الأشهر مثل جوجل كروم ، وكذلك فاير فوكس وغيرها.

 

سونى تطلق خدمة ألعاب جديدة لمنافسة Game Pass من إكس بوكس


كشفت تقارير أن شركة سونى تعمل على إطلاق خدمة ألعاب فيديو جديدة بميزات أفضل للمستخدمين، حيث تنافس الميزة بشكل أساسي خدمة ألعاب  Game Pass من إكس بوكس، ومن المقرر إطلاق الخدمة الجديدة من سونى مع بداية العام المقبل 2022 .

 

تغييرات مثيرة للجدل.. رئيس تويتر الجديد يتسبب في خسارة الشركة

 

منذ أيام قليلة، فاجأ رجل الأعمال ومؤسس تويتر، جاك دورسي، العالم، بإعلانه التنحى عن منصبه كرئيسا تنفيذيا لتويتر، وترك المنصب ل "باراج أجروال" المسؤول الأول عن قطاع التكنولوجيا في الشركة، والذى قام بدوره بإجراء تغييرات جذرية شملت تغييرات في سياسة محتوى تويتر بالإضافة إلى تغييرات إدراية ووصفها البعض بأنها تغييرات مثيرة للجدل حيث لاقت التغييرات انتقادات واسعة.

 

جوجل تطرح ميزة الملف السرى في تطبيق Google Photos لهواتف أندرويد.. تفاصيل

 

قامت شركة جوجل الأمريكية بطرح ميزة للخصوصية في تطبيق الصور الخاص بها Google Photos على عدد من هواتف أندرويد ، حيث كانت مخصصة فقط لهواتف جوجل بيكسل، وتعتبر الميزة التى تسمى Locked Folder ميزة مخصصة لحفظ الصور الحساسة والمهمة.  

 

ماسنجر يطلق ميزة Split Payments المجانية لتقسيم الفواتير والنفقات


أعلنت شركة ميتا أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق الرسائل ماسنجر تسمى Split Payments تقدم طريقة مبتكرة لدفع الفواتير والنفقات ومشاركتها بين مستخدمين، حيث تعتبر الميزة مجانية بشكل كامل، وسيتم تقديمها لأول مرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

 

أخبار التكنولوجيا تطبيق Google Photos متصفح مايكروسوفت إيدج هواتف iPhone 13 ماسنجر سوني تويتر

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