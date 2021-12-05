أخبار التكنولوجيا| جوجل تطرح ميزة الملف السرى لـ Google Photos.. واحذر استخدام متصفح مايكروسوفت إيدج

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

تستعد شركة فيفو الصينية لدخول سباق العام المقبل 2022 بهاتف قوى يقدم أداء سريعا للغاية بل قد يكون الهاتف الأسرع على الإطلاق، حيث كشفت تسريبات أن هاتف فيفو القادم iQOO Neo6 سيتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.



كشفت تسريبات عدد من الصور الحية التى تظهر تصميم هاتف شاومي العملاق Xiaomi 12 والمقرر إطلاقه مع بداية العام المقبل 2022 ، حيث سياتى الهاتف بترقية كبيرة عن هاتف Mi 11 السابق والذى حقق مبيعات كبيرة.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد قررت تخفيض إنتاج هواتف iPhone 13 التى تم إطلاقها مؤخرا نتيجة لعدد من الأسباب أبرزها أزمة النقص العالمي للرقائق وأشباه الموصلات التى تضرب قطاع التكنولوجيا، وكذلك قلة إقبال المستخدمين على شراء الهواتف.



تعمل شركة مايكروسوفت للبرمجيات على إطلاق العديد من الميزات والتحسينات لمتصفحها Microsoft Edge مايكروسوفت إيدج ، حتى تستطيع الشركة إقناع المستخدمين بتثبيته كبديل منافس لعدد من المتصفحات الأشهر مثل جوجل كروم ، وكذلك فاير فوكس وغيرها.



كشفت تقارير أن شركة سونى تعمل على إطلاق خدمة ألعاب فيديو جديدة بميزات أفضل للمستخدمين، حيث تنافس الميزة بشكل أساسي خدمة ألعاب Game Pass من إكس بوكس، ومن المقرر إطلاق الخدمة الجديدة من سونى مع بداية العام المقبل 2022 .

منذ أيام قليلة، فاجأ رجل الأعمال ومؤسس تويتر، جاك دورسي، العالم، بإعلانه التنحى عن منصبه كرئيسا تنفيذيا لتويتر، وترك المنصب ل "باراج أجروال" المسؤول الأول عن قطاع التكنولوجيا في الشركة، والذى قام بدوره بإجراء تغييرات جذرية شملت تغييرات في سياسة محتوى تويتر بالإضافة إلى تغييرات إدراية ووصفها البعض بأنها تغييرات مثيرة للجدل حيث لاقت التغييرات انتقادات واسعة.

قامت شركة جوجل الأمريكية بطرح ميزة للخصوصية في تطبيق الصور الخاص بها Google Photos على عدد من هواتف أندرويد ، حيث كانت مخصصة فقط لهواتف جوجل بيكسل، وتعتبر الميزة التى تسمى Locked Folder ميزة مخصصة لحفظ الصور الحساسة والمهمة.



أعلنت شركة ميتا أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق الرسائل ماسنجر تسمى Split Payments تقدم طريقة مبتكرة لدفع الفواتير والنفقات ومشاركتها بين مستخدمين، حيث تعتبر الميزة مجانية بشكل كامل، وسيتم تقديمها لأول مرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.