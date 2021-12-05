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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها قلة الإقبال على الشراء.. لهذه الأسباب آبل تخفض إنتاج هواتف iPhone 13

لهذه الأسباب آبل
لهذه الأسباب آبل تخفض إنتاج هواتف iPhone 13

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد قررت تخفيض إنتاج هواتف iPhone 13 التى تم إطلاقها مؤخرا نتيجة لعدد من الأسباب أبرزها أزمة النقص العالمي للرقائق وأشباه الموصلات التى تضرب قطاع التكنولوجيا، وكذلك قلة إقبال المستخدمين على شراء الهواتف. 

وبحسب تقرير من صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن شركة آبل ستقوم بتخفيض إنتاج هواتف iPhone 13 لهذا العام بنسبة كبيرة تبلغ 10 ملايين وحدة ، حيث أثر أزمة التوريد وتأخير التسليمات الناتجة عن نقص الرقائق اللازمة لتصنيع الهواتف إلى احجام المشترين على طلب الهواتف. 

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وفقا للصحيفة فإنه من ناحية أخرى فإن مستخدمي هواتف آيفون ينتظرون التحسينات والترقيات القادمة لهواتف العام القادم آيفون 14 والتى يقال إنها تحسينات كبرى، بدلا من شراء هواتف آيفون 13 في الوقت الحالي والتى تفتقد لعدد من الميزات التى ينتظرها المستخدمون. 

وتساهم أزمة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الأجهزة التكنولوجية فى إحجام عدد كبير من الجمهور المستهدف لهواتف آيفون ومنتجات آبل عن الشراء ، حيث اعتبر البعض أنه من غير الضرورى شراء هاتف يتخطي الألف دولار ونصف- وهو الطراز الأغلى من سلسلة الهواتف- في ظل التضخم المتنامي.

وانخفض طلب الشراء على هواتف آيفون بشكل عام وكذلك منتجات آبل، وخاصة هواتف آيفون 13 حيث انخفضت طلبات الشراء في موسم التخفيضات لنسبة كبيرة وصلت إلى أكثر من 6 % ، رغم الخصومات التى أعلنتها آبل على منتجاتها.

ومن المتوقع أن تستمر أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التي تضرب شركات التكنولوجيا العالمية حتى النصف الثاني من العام القادم  2022 ، الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على أكبر شركات الهواتف الذكية مثل آبل وسامسونج وشاومي، كما سيؤدى لارتفاع كبير في الأسعار.

كما تكبدت شركة آبل خسارة كبيرة وصلت إلى 6 مليارات دولار بسبب أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التي ضربت شركات التكنولوجيا العالمية والتي أجبرت الشركات على عدم إنتاج الشحنات المتوقعة مما أثر على أرباحها.  

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