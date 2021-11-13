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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير: أزمة نقص أشباه الموصلات مستمرة حتى منتصف العام المقبل .. ومؤشرات بارتفاع كبير في الأسعار

أزمة نقص أشباه الموصلات
أزمة نقص أشباه الموصلات مستمرة حتى منتصف العام المقبل

كشفت تقارير أن أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التي تضرب شركات التكنولوجيا العالمية ستستمر حتى النصف الثاني من العام القادم  2022 ، الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على أكبر شركات الهواتف الذكية مثل آبل وسامسونج وشاومي، كما سيؤدى لارتفاع كبير في الأسعار.

وبحسب تقرير من موقع MacRumors فإن شركة فوكسكون، أكبر موردى شركة آبل الأمريكية، تتوقع أن يستمر النقص المستمر في الرقائق وأشباه الموصلات حتى النصف الثاني من العام المقبل، مما يطيل أمد كفاح الشركات المصنعة ، بما فيها آبل ، لمواكبة طلب المستهلكين، مخلفا نقص هائل من المعروض في الأسواق. 

سونى تقرر تخفيض إنتاج أجهزة بلاى ستيشن 5 .. لهذا السبب

"أشباه الموصلات" تكبد شركة آبل 6 مليارات دولار خسائر


وكانت شركة آبل تتعامل مع نقص الرقائق خلال الأرباع العديدة الماضية ، لكنها بدأت فقط في التأثير بشكل كبير عليها في الربع الأخير من العام الحالى، كما أثر النقص المتعلق بقيود الإنتاج الذى نتج عن أزمة الصحة إلى نقص كبير في معروض آبل كلفها 6 مليارات دولار . 


و تكبدت آبل خسارة كبيرة وصلت إلى 6 مليارات دولار بسبب أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات حيث أجبرتها على عدم إنتاج الشحنات المتوقعة مما أثر على أرباحها.  


وقدر تيم كوك، المدير التنفيذى لشركة آبل، أن هذا التأخير في الإنتاج المرتبط بالشرائح قد كلف شركة آبل ما مجموعه 6 مليارات دولار من الإيرادات المتوقعة في البداية، حيث يعتبر مقدار ما خسره زوكربيرج في أكثر من 6 ساعات من تعطل خدمات فيسبوك الشهر الماضي.

 

وتعانى شركات مثل سونى وسامسونج من النقص المستمر في الرقائق وأشباه الموصلات، حيث  قررت سونى اليابانية تخفيض إنتاجها من أجهزة ألعاب بلاى ستيشن 5 ، من 16 مليون وحدة مجمعة من أجهزة بلاى ستيشن 5 ، ولكن تم تخفيض ذلك الآن إلى 15 مليون وحدة أو أقل ، حيث من المتوقع أن يصل استهداف البيع إلى  14.8 مليون فقط بحلول شهر مارس القادم. 
 

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