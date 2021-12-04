ماسنجر يطلق ميزة Split Payments المجانية لتقسيم الفواتير والنفقات

أعلنت شركة ميتا أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق الرسائل ماسنجر تسمى Split Payments تقدم طريقة مبتكرة لدفع الفواتير والنفقات ومشاركتها بين مستخدمين، حيث تعتبر الميزة مجانية بشكل كامل، وسيتم تقديمها لأول مرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وبحسب موقع TechCrunch فإن ميزة Split Payments ستكون وسيلة سهلة للتعامل مع الأمور المالية، حيث ستعمل على تقسيم الفاتورة بالتساوي أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد في الدردشة الجماعية، وستشمل الميزة المستخدم إذا كانت عليه مستحقات مالية مع المجموعة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الميزة لجميع مستخدمى تطبيق ماسنجر في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال أيام قليلة، مع إمكانية توسع شركة ميتا فى إطلاق لعدد من الدول مثل كندا ودول أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.

ماسنجر يطلق ميزة Split Payments المجانية لتقسيم الفواتير والتفقات



ويمكن لمستخدمى ميزة Split Payments لدفع الفواتير النقر فوق الزر "البدء" في دردشة جماعية أو مركز المدفوعات في تطبيق ماسنجر، مع تقسيم الفاتورة بالتساوي أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد في الدردشة الجماعية.

كما سيكون لدى مستخدمى ميزة Split Payments أيضًا خيار إدخال رسالة مخصصة ، كما سيُطلب منك تأكيد تفاصيل Facebook Pay الخاصة بك ، وبعد ذلك سيتم إرسال طلبك وعرضه في سلسلة محادثاتك الجماعية.

وقالت شركة ميتا في منشور لها حول ميزة Split Payments الجديدة في ماسنجر "إذا كانت تواجهك بعض الصعوبات في تقسيم الفواتيرالخاصة بعشاء جماعي ، أو نفقات منزلية مشتركة أو حتى الإيجار الشهري ، فسيكون الأمر على وشك أن يصبح أسهل".



ويأتي إطلاق ميزة Split Payments في الوقت الذي أطلق فيه تطبيق ماسنجررموز QR للمدفوعات الشخصية قبل بضعة أشهر، والرموز التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة والسماح لأي شخص بإرسال الأموال أو طلبها من خلال Facebook Pay حتى لو لم يكونوا أصدقاء على تطبيق فيسبوك.

