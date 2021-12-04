عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ماسنجر يطلق ميزة Split Payments المجانية لتقسيم الفواتير والنفقات

ماسنجر يطلق ميزة
ماسنجر يطلق ميزة Split Payments المجانية لتقسيم الفواتير

أعلنت شركة ميتا أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق الرسائل ماسنجر تسمى Split Payments تقدم طريقة مبتكرة لدفع الفواتير والنفقات ومشاركتها بين مستخدمين، حيث تعتبر الميزة مجانية بشكل كامل، وسيتم تقديمها لأول مرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

 

وبحسب موقع TechCrunch فإن ميزة Split Payments ستكون وسيلة سهلة للتعامل مع الأمور المالية، حيث ستعمل على تقسيم الفاتورة بالتساوي أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد في الدردشة الجماعية، وستشمل الميزة المستخدم إذا كانت عليه مستحقات مالية مع المجموعة.

بريطانيا تطلب من ميتا بيع منصة Giphy لتهديدها المنافسة العادلة بين الشركات

ميتا تحظر شركات الإعلانات من استهداف المستخدمين بناء على الجنس أو الدين أو العرق أو التوجه السياسي

ومن المقرر أن يتم تطبيق الميزة لجميع مستخدمى تطبيق ماسنجر في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال أيام قليلة، مع إمكانية توسع شركة ميتا فى إطلاق لعدد من الدول مثل كندا ودول أوروبا خلال الأسابيع المقبلة. 

Messenger-Split-Payment
ماسنجر يطلق ميزة Split Payments المجانية لتقسيم الفواتير والتفقات  


ويمكن لمستخدمى ميزة Split Payments لدفع الفواتير النقر فوق الزر "البدء" في دردشة جماعية أو مركز المدفوعات في تطبيق ماسنجر، مع تقسيم الفاتورة بالتساوي أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد في الدردشة الجماعية.

 

كما سيكون لدى مستخدمى ميزة Split Payments أيضًا خيار إدخال رسالة مخصصة ، كما سيُطلب منك تأكيد تفاصيل Facebook Pay الخاصة بك ، وبعد ذلك سيتم إرسال طلبك وعرضه في سلسلة محادثاتك الجماعية.

 

وقالت شركة ميتا في منشور لها حول ميزة Split Payments الجديدة في ماسنجر "إذا كانت تواجهك بعض الصعوبات في تقسيم الفواتيرالخاصة  بعشاء جماعي ، أو نفقات منزلية مشتركة أو حتى الإيجار الشهري ، فسيكون الأمر على وشك أن يصبح أسهل". 


ويأتي إطلاق ميزة Split Payments في الوقت الذي أطلق فيه تطبيق ماسنجررموز QR للمدفوعات الشخصية قبل بضعة أشهر، والرموز التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة والسماح لأي شخص بإرسال الأموال أو طلبها من خلال Facebook Pay  حتى لو لم يكونوا أصدقاء على تطبيق فيسبوك. 
 

ماسنجر ميزة Split Payments تقسيم الفواتير والتفقات ميتا فيسبوك

ترشيحاتنا

بعد الفوز.. أحمد موسى: شكل منتخبنا مختلف وهدف أحمد رفعت عالمي.. فيديو

دعاء ليلة الزفاف.. يجلب البركة والمودة بين الزوجين ويقيد الشيطان

أمير مرتضى يعقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك

بخير.. الاتحاد يطمئن الجماهير عقب إصابة زيزو

بعد أن تخلت عنه والدته.. الطفولة والأمومة يقدم الدعم للطفل محمود ويتكفل برعايته

أشرف عقبة يكشف عن سبب خطورة متحور "أوميكرون".. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

فيديو

للحفاظ على الصحة.. نصائح هامة لمرضى الضغط.. فيديوجراف

والدته تخلت عنه وتزوجت.. محمود يبكي الملايين بـ رسالة مأساوية ..فيديو جراف

شيرين تعلق على طلاقها من حسام حبيب: "بحترمه جدا"

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ