أمريكا والاتحاد الأوروبي وقوى غربية تتهم طالبان بارتكاب "إعدامات جماعية"

أصدرت حكومات كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ، بولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا وأوكرانيا بيانا مشتركاً يتهم حركة طالبان في افغانستان بتنفيذ "إعدامات جماعية" بحق عناصر شرطة أفغان سابقين.

وقال البيان:"نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل وإخفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".

وأكد البيان أن "الأفعال المزعومة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان. ندعو طالبان إلى التنفيذ الفعال للعفو عن الأعضاء السابقين في قوات الأمن الأفغانية والمسؤولين الحكوميين السابقين لضمان التمسك به في جميع أنحاء البلاد وفي جميع صفوفهم".

وشدد البيان على أنه "يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها على الفور وبطريقة شفافة ، ويجب محاسبة المسؤولين عنها ، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح كرادع فوري لمزيد من عمليات القتل والاختفاء".

وأضاف البيان:"سنواصل تقييم حركة طالبان من خلال أفعالهم".