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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تجلي أكثر من 300 شخص من أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إجلاء 258 أفغانيا و11 فرنسيا، ونحو 60 هولنديا وذويهم عن أفغانستان، مشيرةً إلى إن العملية نظمت بمساعدة قطر.

ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان، أجلت دول عديدة دبلوماسييها ورعاياها خشية على مصيرهم، رغم تأكيد الحركة أنها ستضمن حماية جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وقالت باريس في البيان إنه منذ 10 سبتمبر الماضي، تم إجلاء 110 فرنسيين بالإضافة إلى 396 أفغانية وأفغانيا في 10 رحلات منفصلة نظمتها قطر.

كما أعلنت باريس في بيان مشترك مع السلطات في الدوحة، أنها سلمت ”40 طنا من المعدات الطبية والغذائية ومستلزمات للشتاء مخصصة للمنظمات الدولية في أفغانستان“.

يذكر أن حركة طالبان، طلبت المساعدة في مجال مواصلة تشغيل المطارات الأفغانية، وذلك خلال محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، تطرقت أيضا إلى ”القلق الشديد“ بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، وفقا لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي.

وأوفد الجانبان مسؤولين كبارا إلى الدوحة لإجراء المحادثات.

وقالت خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي (إي إي إيه إس) في بيانها إن ”الحوار لا يعني اعتراف الاتحاد الأوروبي بالحكومة المؤقتة لطالبان لكنه جزء من المشاركة العملياتية للاتحاد الأوروبي، لصالح الاتحاد الأوروبي والشعب الأفغاني“.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن طالبان تعهدت بالالتزام بوعدها المتمثل بـ“العفو“ عن الأفغان الذين عملوا ضدها خلال عقدين وحتى تاريخ إجلاء قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد في آب/ أغسطس الماضي.

كما التزمت حركة طالبان مجددا بالسماح للأفغان والأجانب بالمغادرة إذا رغبوا في ذلك، لكنها ”طلبت المساعدة“ في مجال مواصلة تشغيل عمليات المطارات ”من أجل أن يكون ذلك ممكنا“.

وأشار البيان إلى أن ”الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان مع اقتراب فصل الشتاء“، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية.

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