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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلق على الاشتباكات الحدودية مع القوات الإيرانية

عناصر من طالبان
عناصر من طالبان

أكدت حركة طالبان الأفغانية وقوع اشتباكات، الأربعاء، بين مقاتليها وعناصر حرس الحدود الإيراني، مشيرة إلى أن الأعمال القتالية توقفت دون سقوط ضحايا.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم حكومة طالبان، بلال كريم، في حديث لقناة "طلوع نيوز" إن الاشتباكات وقعت في قضاء كانغ بولاية نيمروز بعد ظهر الأربعاء وهي توقفت حتى الآن ولم تسفر عن سقوط قتلى، دون أن يذكر أسباب الحادث.

وفي وقت سابق من الأربعاء أفادت وسائل إعلام أفغانية، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على حدود أفغانستان مع إيران بين مقاتلي حركة طالبان وعناصر حرس الحدود الإيراني.

وقالت الوكالة إن الاشتباكات دارت في قضاء كانغ بولاية نيمروز شمال أفغانستان، مضيفة أن طالبان تمكنت من بسط السيطرة على بعض نقاط التفتيش لحرس الحدود الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "خلافا حدوديا" بين سكان محليين في محافظة سيستان جنوب إيران وولاية نيمروز شمال إيران تسبب بإطلاق نار على الحدود بين الطرفين.

وأعلن خطيب زاده أنه تمت إدارة الوضع واحتوائه بتنسيق بين حرس الحدود من كلا الجانبين.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية اندلاع الاشتباكات بسبب "سوء فهم حدودي"، ونقلت عن مسؤولين "مطلعين" أن الأعمال القتالية مع طالبان توقفت، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة، نافية أنها استولت على أي نقاط إيرانية.

 

أفغانستان طالبان الحدود ايران اشتباكات حرس الحدود حركة طالبان القوات الإيرانية سعيد خطيب زادة

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