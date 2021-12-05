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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

26 ديسمبر.. الحكم في دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك عام 2019

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة في أيام 5 و6 و7 عام 2019، بداعي أنها مخالفة للقانون، وكذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي أقيمت خلال الجمعية العمومية الماضية لجلسة 26 ديسمبر للحكم.

وقال جورج في دعواه، إنَّه عضو مجلس إدارة منتخب، مبديًا تعجبه من إجراء الانتخابات على مقعده، مؤكّدًا أنَّ تواجد حمادة أنور وأحمد مرتضى بالجمعية العمومية غير قانوني.

واختصم «جورج» في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ورئيس نادي الزمالك.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول طعن رئيس الزمالك السابق وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

ت محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة ن عبدالله جورج الزمالك الساب

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