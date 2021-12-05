التضامن: ذوى الهمم مكانهم ليس فى المصحات وإنما فى المجتمع وساحات العمل

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حصاد إنجاز للدولة المصرية بما يشمل الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي وكافة مؤسسات الدولة، وتوجيهها لدعم وتمكين ودمج القادرين باختلاف.

وأضافت نيفين القباج، خلال كلمتها المذاعة اليوم بفعاليات"قادرون باختلاف"، أمام الرئيس السيسى، أننا نعمل على دعم القيادة السياسية ، وصعود موضوعات حقوق الإنسان خاصة بعد انطلاق استراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

وتابعت أنه تم تبنى المنهج المجتمعي والتركيز على الدمج، ورفض المنهج المؤسسي، لافتة إلى أن ذوى الهمم مكانهم ليس فى المؤسسات أو المصحات وإنما فى المجتمع وساحات العمل والمدارس.

وأكدت أن المجلس القومى قام بالعديد من الجهود الخاصة بأصحاب ذوي الاعاقة ومتابعة الخطط مع وزارة التضامن، مشيراً إلى ان هناك أكثر من 4500 جمعية فى تخصصاتهم المختلفة تتميز بالابتكار والإبداع، وهذا هو المطلوب فى الفترة القادمة.