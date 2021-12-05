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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنعام سالوسة: الشركة المنتجة للفيلم التسجيلى قادرون باختلاف رشحتني للاحتفالية

إنعام سالوسة
إنعام سالوسة

أعربت الفنانة إنعام سالوسة عن سعادتها بالمشاركة فى احتفالية “قادرون باختلاف” والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة أن هذه الاحتفالية تعبر عن دعم أطفال ذوى الهمم. 

وقالت إنعام سالوسة أن مشاركتها بصوتها التعليقي على الفيلم الخاص الذى عرض ضمن الاحتفالية والذى يحمل نفس اسم “قادرون باختلاف” جاء عن طريق الشركة المنتجة للفيلم الذى عرض بالاحتفالية.

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في أثناء الاستماع لـ قصص الأطفال والشباب من ذوى القدرات الخاصة، وبكى الرئيس على الهواء.

وفى أثناء حديث الرئيس السيسي، مع الشاب عبد الرحمن، من ذوي الهمم، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

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وقد رحب عبد الرحمن، شاب من ذوي الهمم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال احتفالية ذوي الهمم ، قائلا : "بنرحب بحضرتك يا ريس .. وبعد مشاركتي رشحتني وزارة الشباب لعدد كبير من الكورسات في الإعلام " .

وتابع عبد الرحمن ، خلال احتفالية ذوي الهمم : نظرة المجتمع ليا اتغيرت عن الأول وبقت أحسن بكتير .. دلوقتي الناس بتيجى تتصور معايا وبقى فيه حب . 

ومن جانبه مازحه الفنان مصطفي شعبان قائلا :" بقا عندك صحاب ؟ .. ورد :" كتير عن الأول  ".

الفنان مصطفى شعبان ذوي القدرات الخاصة عبد الفتاح السيسي قادرون باختلاف أنعام سالوسة

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