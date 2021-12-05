القصاص العادل.. عقوبات رادعة للمعتدين على طبيب مستشفى سوهاج الجامعي

تعود واقعة التعدي على طبيب في محافظة سوهاج إلى دخول مريضة إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة سيئة للغاية، فأسرعت طبيبة الاستقبال في محاولة لإنقاذها.

وعندما عجزت الطبيبة عن إنقاذ المريضة استنجدت بزملائها في المستشفى، فسمعها طبيب مقيم بقسم الباطنة العامة بالمستشفى الجامعي، يدعى الديب السيد محمد الديب.

وحاول الطبيب والطبيبة إنعاش قلب المريضة التي تصارع الموت، وخلال محاولاتهم فوجئوا بـ مجموعة من الأشخاص يعتدون على الغرفة، وقاموا بتحطيم زجاج الغرفة والتعدي بالضرب المبرح على الطبيب الأمر الذي أصابه بإصابات بالغة.

وتم نقل الطبيب الديب السيد محمد الديب إلى قسم العظام في مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج والتعرف على مدى إصابته.

حكم المحكمة

وأصدرت محكمة جنح ثان سوهاج أمس السبت 4 ديسمبر حكمها على إثنين من المواطنين‘ لقيامهما بالاعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله ‘ وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس شهر على نفس المتهمين لإلحاقهم تلفيات بالمستشفى وألزمت المحكوم عليهما بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها و المصاريف.

تعود الواقعة إلى نهاية أكتوبر الماضي ‘حيث قام اثنان من المواطنين بالاعتداء على الطبيب الديب السيد محمد طبيب مقيم بقسم الباطنة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي أثناء تأدية عمله ‘و أحدثا به كسور بالذراع الأيسر.

دعم الطبيب

وذكرت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن إدارتي المستشفى و جامعة سوهاج مع نقابة الأطباء ‘قد تابعوا إجراءات التحقيق و التقاضي حتى إصدار الحكم المشار إليه ‘وأضافت سلامة أنه سبق لها بصحبة رئيس جامعة سوهاج و عميد كلية الطب زيارة الطبيب بمنزله‘و أكدت سلامة على دعمهم الكامل للطبيب و عزمهم على المطالبة بالحق المدني بالتعويض أمام محكمة الإستئناف.

وطالبت سلامة جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية بالإبلاغ عن وقائع التعدي على العاملين بها بصفة إدارة المستشفى وعدم التنازل عن حقوق المنشأة الطبية والعاملين بها.

ومن جانبه زار الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الديب السيد محمد الديب الطبيب بقسم الباطنة العامة بالمستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالته الصحية بمنزله بقرية بناويط بالمراغة، بعد الاعتداء عليه من مرافقي مريضة، ما نتج عنه إصابته بكسر في الساعد الأيمن وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الطبيب مقيم بقسم الباطنة "رجال"، وعندما سمع استغاثة زميلته بقسم الباطنة "سيدات" لإنقاذ حالة مريضة، ذهب على الفور للمساعدة في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها، وفوجئ بكسر زجاج الباب والاعتداء عليه من مرافقي المريضة.