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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الأسنان يكشف اخر التطورات في واقعة الاعتداء على طبيب بفرع فودافون

الاعتداء على طبيب
الاعتداء على طبيب بفرع فودافون

علق إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر على واقعة الطبيب الذي تم الاعتداء عليه في أحد فروع شركة فودافون.

وأكد نقيب أطباء أسنان مصر  عبر صفحته على فيس بوك : تم التواصل مع الطبيب منذ الأمس
وتم إرسال خطابات اليوم الي الرئيس التنفيذي لشركة فودافون في مصر ورئيس المجموعة بانجلترا 
ووزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  وجهاز حماية المستهلك".

وأكد ان الطبيب لم يبدأ بالاعتداء ولم يتقاضى اي مبالغ تعويضية كما أشيع، ولم ولن يطلب اي تعويض مادي .

وتابع انه تم اجراء مقابلة بين الطبيب ورئيس الجهاز القومي الاتصالات في حضور نائب رئيس مجلس ادارة شركة فودافون وسيتم إصدار تصريح من الشركة بناء على المقابلة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا مقطع فيديو لمشاجرة بالأيدي بين موظف وأحد الأشخاص من مستخدمي الشبكة، داخل أحد فروع شركة شهيرة لـ خطوط الهاتف المحمول.

الفيديو يكشف تشابك بالأيدي بين عميل وممثلي خدمة العملاء داخل أحد الفروع الشركة. 

وقالت الشركة في بيان إنها أجرت تحقيقا في الحادث، انتهى بالتصالح بين أطراف الاشتباك.

وتابع البيان : "حرصا منا على الشفافية تجاه عملائنا الكرام، وجب التنويه عن انتهاء التحقيق في ملابسات واقعة الأمس 19-11-2021 في أحد فروع فودافون".

وأضاف: "قامت الشركة باتخاذ إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسميا بخصوص الواقعة".

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الطبيب فودافون نقيب أطباء أسنان مصر جهاز حماية المستهلك شركة فودافون

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