دعاء عند نزول المطر للرزق .. احرص على ترديده

دعاء عند نزول المطر للرزق .. يحرص الجميع عند نزول المطر على الدعاء وطلب ما يتمنوه من الله، ويعد نزول المطر في البلاد العربية بوجه خاص أحد بشائر الخير والسعادة والرغد ويستقبلها الجميع بفرحة كبيرة.

دعاء عند نزول المطر للرزق .. يعتبر المسلمون وقت نزول المطر فضل ورحمة ومنة من الله عز وجل على عباده، ولكن لم يرد عن رسول الله دعاء عند نزول المطر للرزق معين، ولكن يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء لأنه وقت إجابة دعاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: «اثنتان ما تردان الدعاء، عند النداء (الصلاة) وتحت المطر».

دعاء عند نزول المطر للرزق

اللهم أغثني وافتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب.

يارب اسقينا رحمتك ولا تسقينا عذابك ولا هدمك ولا بلائك ولا غرقك.

اللهم صبياً نافعاً ورزقاً واسعاً طيباً مباركاً فيه.

اللهم اسقينا غيثاً مريئاً مغيثاً نافعاً.

يارب أنت الغني ونحن الفقراء فأغنينا بحلالك عن حرامك واكتبنا من الصالحين.

اللهم إني أعوذ بك من كل ذنب يعقب الحسرة ويمنع الرزق ويرد الدعاء ويورث الندامة.

يارب اشرح لي صدري واكشف كربتي وارزقني

اللهم رزقاً حلالاً طيباً، اللهم صيباً هنيئًا.

يارب ارزقني واسعدني وطهر قلبي وأجب دعوتي.

دعاء عند نزول المطر للرزق

ربّ إني أسألك بعزتك وجلالك وعظمتك أن ترزقني وتفتح لي أبواب الخير والبركة.

اللهم إني أسالك يارب أن تنزل علي بركاتك وتفتح لي أبواب فضلك ورحمتك يا مجيب دعوة المضطرين.

يارب أعني وأنصرني وأرزقني واهدني.

اللهم اني أسالك ربي أن تجعلني من الشاكرين الصابرين الذاكرين المتطوعين.

يارب ثبت حجتي وتقبل توبتي وسدد لساني وأهدِ قلبي وارزقني الرزق الحلال.

ربي أجب دعوتي وافتح لي أبواب رزقك الكريم.



دعاء عند نزول المطر لقضاء الحوائج

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".



(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي)

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك)

دعاء عند نزول المطر مستجاب

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ، اللهم إغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا واعفو عنا وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة وأغفر عنا ارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب.، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يارب.

وانصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا وأكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا.

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين. اللهم آمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلي من الجنة وأكتب يارب آمين آمين آمين .

(مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ) (اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا).

(اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ).(سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه).

(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ).

(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به). (اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا).

دعاء نزول المطر ورفع البلاء

اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير. اللَّهُمَّ مَن عاداني فَعادِه، وَمَن كادَني فَكِدهُ، وَمَن بَغَى عَلَيَّ بِهَلَكَةٍ فَأهلِكهُ، وَمَن أرادَنِي بِسوءٍ فَخُذهُ، وأطفِأ عَنِّي نارَ مَن أشَبَّ لِيَ نَارَهُ، وَاكفِنِي هَمَّ مَن أدخَلَ عَلَيَّ هَمَّه، وَأدخِلني في دِرعِك الحَصينَة، وَاستُرني بِسِترِكَ الواقي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيِعِ سَخَطِكَ.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين. إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمرى، إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي.

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات

اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير. اللَّهُمَّ مَن عاداني فَعادِه، وَمَن كادَني فَكِدهُ، وَمَن بَغَى عَلَيَّ بِهَلَكَةٍ فَأهلِكهُ، وَمَن أرادَنِي بِسوءٍ فَخُذهُ، وأطفِأ عَنِّي نارَ مَن أشَبَّ لِيَ نَارَهُ، وَاكفِنِي هَمَّ مَن أدخَلَ عَلَيَّ هَمَّه، وَأدخِلني في دِرعِك الحَصينَة، وَاستُرني بِسِترِكَ الواقي.



يا مَن كَفاني كُلَّ شَيءٍ اكفِني ما أَهَمَّني مِن أمرِ الدُّنيا والآخِرَة، وَصَدِّق قَولي وَفِعلي بالتَحقيق، يا شَفيقُ يا رَفيقُ فَرِّج عَنِّي كُلَّ ضيق، وَلا تُحَمِلني ما لا أطيق.

دعاء عند نزول المطر للزواج من شخص معين

اللهم إني قد أحببت فلانًا، ويُذكر اسمه؛ فأجمعني به تحت ظل رضاك ورحمتك.

اللهم إني قد فوضت أمري إليك فاهدني إلى ما تحبه وترضاه وقدر لي الخير حيث كان، وارضني به. اللهم إني قد أحببت فلانًا، واذكر اسمه، فطوع لي أسبابك، وأصلحه لي وأصلحني له.

اللهم قربني لما فيه خيرًا لي، واجعلني خيرًا له.

اللهم ارزقني بعظيم فضلك وواسع مغفرتك وعرض رحمتك ما يتمناه قلبي. اللهم ارزقني فلانًا، ويُذكر اسمه، زوجًا لي، أنت القادر فوق عبادك.

اللهم احفظ قلبي من كل ما لا يرضيك، وارزقني زوجًا صالحًا ترضى عنه وترضاه لي.

اللهم إنك تعلم ما في نفسي، ولا اعلمه، فجنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقني حلالك، وباعد بيني وبين كل ما لا يرضيك كما باعدت بين المشرق والمغرب.

دعاء عند نزول المطر للتوفيق



«اللهم ارضنا بقضائك و بما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانًا صادقًا، وقلبًا سليمًا، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك ممّا تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم زدنا ولا تَنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضِنا وارض عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا - ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً».

دعاء عند نزول المطر للميت

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

اللهمّ ثبّته على القول الثّابت في الحياة الدّنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد.

اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.

اللهم ارحمه، واغفر له، وانظر إليه بعين لطفك وكرمك، يا أرحم الراحمين .

اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين، واغفر لنا وله يا الله، وأفسح له في قبره، ونوّر له فيه.

اللهم ارحمه فوق الأرض، وتحت الأرض، و يوم العرض عليك، اللهم قِهِ عذاب يوم تبعث عبادك.

اللهم ارحم غربته وارحم شيبته .

اللهم ارزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة.

اللهم اجعل ذريته ذرية صالحة، تدعو له بخير إلى يوم القيامة.

اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

اللهم اجعل ذريته سترًا بينه و بين النار.

دعاء المطر قصير

(اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكَام والظِّراب والأودية ومنابت الشجر).

اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار .

اللهم‏‎ ‎صيباً نافعاً

مُطرنا بفضل الله ورحمته

اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت”

الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت.

