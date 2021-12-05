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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ عقدين.. تفاصيل

ارتفاع معدلات نمو
ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق في الربع الأول من العام الجاري 21/2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين بلغ 9.8% مما رفع معدل النمو المتوقع في نهاية العام ليبلغ من 5,5 الى 5,7%، 

 

وأضافت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الصناعة التحويلية (وفقا للمؤشرات الاولية)، حقق خلال هذا الربع معدل نمو 15,2% وهو رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات، وذلك مقابل انكماش بنسبة12,7% في الربع المناظر من العام السابق نتيجة لتداعيات جائحة كورونا

ولفتت هالة السعيد إلى أن قطاع الصناعة التحويلية جاء كأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15,8% في الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 14/2015).

 

وأوضحت أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في التشغيل (في الربع الأول من العام الجاري) بلغت نحو 12,2% بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور+ 260 ألف إناث)، وقد جاءت في المركز الثالث في الأهمية النسبية في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية للقطاع في التشغيل منذ عام 2014نحو 12%.  
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الدولة للقدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات الأخرى، ولدوره المهم في خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

 

جاء دلك خلال اجتماع  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةمع لجنة الصناعة بمجلس النواب.

 

واستعرضت الوزيرة خطة الـ 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

وحضر اجتماع اللجنة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاته ابو زيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة، و النواب  أعضاء اللجنة.

الإقتصاد المصرى معدل النمو مجلس النواب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية

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