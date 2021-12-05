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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 25 مليار جنيه.. تنفيذ 900 مشروع في 149 قرية ضمن حياة كريمة بأسيوط

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع مشروعات حياة كريمة

بعد أن ظلت قرى محافظة أسيوط طوال العقود الماضية تغمرها مياه الصرف الصحي وارتفاع كثافة الطلاب بالمدارس وغياب دور الوحدات الصحية؛ جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغير الواقع الذي دام سنوات من خلال إنشاء 900 مشروع ما بين شبكات صرف صحي ومدارس ووحدات صحية ومجمعات خدمات حكومية وغيرها من المشروعات التي تجعل المواطنين يعيشون حياة كريمة .

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وعن ذلك، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه يجري تنفيذ 900 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري بتكلفة إجمالية تجاوزت 25 مليار جنيه، منها أكثر من 153 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه ، بينها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة فضلًا عن مراكز الخدمات الحكومية والمراكز الزراعية التي يجري تنفيذها في القرى والمراكز المستهدفة.

وأوضح سعد، أنه يجرى إنشاء 88 مدرسة جديدة في قرى ومراكز المحافظة، تم تسليم 44 منها، فضلاً عن إحلال وتجديد 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية، منها مستشفى متكامل ومستشفى طوارئ سيتم إقامتها بمركز الفتح؛ لتصبح من أكبر المستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى إحلال كلي وتطوير أكثر من 136 وحدة صحية على مستوى القرى والمراكز.

ووجه محافظ أسوط، الشكر لرئيس الجمهورية؛ على دعمه إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.   

 وأشار محافظ أسيوط الى الاستعداد لتشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح خلال الأسابيع القادمة بعد تذليل العقبات وتلافي الملاحظات وتشغيلها بصورة تجريبية، لافتًا إلى دعمه الكامل لتفعيل مشاركة الشباب في المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزيارة المشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة والمشاركة في جميع الفعاليات لإكسابهم الخبرة والمعرفة فضلا عن تكثيف برامج التوعية عن برامج ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى كما تم إحالة بعض الحالات الإنسانية وذوى الهمم لمديرية التضامن الاجتماعي لعمل الابحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات العاجلة لهم. 

 

وأكد محافظ أسيوط ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا حيث تشهد هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية. 

 

محافظ أسيوط ورئيس تعمير الوادي يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بديروط الشريف (1)
محافظ أسيوط ورئيس تعمير الوادي يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بديروط الشريف (1)
محافظ أسيوط ورئيس تعمير الوادي يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بديروط الشريف (2)
محافظ أسيوط ورئيس تعمير الوادي يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بديروط الشريف (2)
محافظ أسيوط ورئيس تعمير الوادي يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بديروط الشريف (7)
محافظ أسيوط ورئيس تعمير الوادي يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بديروط الشريف (7)
محافظ أسيوط ورئيس تعمير الوادي يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بديروط الشريف (11)
محافظ أسيوط ورئيس تعمير الوادي يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بديروط الشريف (11)
حياة كريمة بأسيوط أعمال المبادرة الرئاسية اخبار اسيوط مشروعات أسيوط البرنامج القومي لتطوير الريف المصري

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