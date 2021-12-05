عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

الرئيس السيسي يبكى
الرئيس السيسي يبكى اثناء احتفالية " قادرون باختلاف"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت ،  احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة. 
 
وقالت إيناس الجبالي، إنها أول بطلة من قصار القامة فى رفع الأثقال والمدير الإدارى لنادى كفر سعد وأول مذيعة من قصار القامة.

وأضافت أنها رغم السنوات الصعبة التى آثرت على جميع دول العالم بسبب أزمة كورونا، إلا أن المصريين أقوى ونحقق أحلامنا نحن القادرون باختلاف، معقبة " وجود الرئيس السيسى معهم غير الكثير فى حياتهم " .

وتسبب أحد ذوى الاحتياجات الخاصة في بكاء الرئيس السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو ..



 

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرون باختلاف إيناس الجبالى ذوي الاحتياجات الخاصة بكاء الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

شكري إلى السنغال للمشاركة في أعمال منتدى داكار الدولي

رمضان عبد المعز: ذوي الهمم لديهم منح ربانية.. واحتفالية قادرون باختلاف معانيها كثيرة| فيديو

شركة دونالد ترامب للتواصل الإجتماعى تجمع مليار دولار من المستثمرين

بفستان أسود.. جوهرة تخطف الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء

الكونفدرالية الإفريقية.. بيراميدز يتفوق علي مانياما الكونغولي 1-0 فى الشوط الاول

بتكلفة 25 مليار جنيه.. تنفيذ 900 مشروع في 149 قرية ضمن حياة كريمة بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموسيقيين تحفظ التحقيق مع عمر كمال بشرط عدم المزاح على السوشيال ميديا

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

نهاية الاحتكار.. قرار جديد بشأن صناعة السجائر في مصر.. تفاصيل

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ساعات من الحب المتبادل.. ذوو الهمم في كفالة الرئيس الإنسان.. ضحك ولعب وجد وحب وأمنيات تتحقق باحتفالية قادرون باختلاف.. والسيسي للأطفال: بحبكم كلكم

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

فيديو

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

الطفل الباكي.. محمود قطع قلوب المصريين وأمه: ارموه في الشارع.. فيديو

بدايات رومانسية ونهايات مأساوية.. زواج وطلاق النجوم في 2021

28 ألف نسمة.. مدينة أمريكية يحكمها المسلمون

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ