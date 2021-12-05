أوميكرون يعبث بالاقتصادات..انخفاض مروع لـ البتكوين والعملات المشفرة

انخفضت قيمة عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل حاد يوم السبت، وهي علامة أخرى على أن المستثمرين كانوا يتراجعون عن الرهانات ذات المخاطر العالية بعد عمليات البيع في سوق الأسهم هذا الأسبوع.

وحسب تقرير قناة "فوكس نيوز"، انخفضت عملة البيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 20٪ لتصل إلى 42000 دولار في منتصف الليل بالتوقيت الشرقي يوم السبت قبل أن تتعافى، وفقًا لبيانات من "CoinDesk". تم تداولها بسعر 49000 دولار مساء السبت، بانخفاض حوالي 9 ٪ في 24 ساعة.

كانت الانخفاضات واسعة النطاق عبر الكون المشفر. فقدت العملات المشفرة الأخرى المتداولة على نطاق واسع بما في ذلك عملة سولانا و دجكوين وشيبا إينو بأكثر من خمس قيمتها.

كما تراجعت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 15٪، لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 4٪ فقط بحلول مساء السبت.

تشتهر عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بتقلبها وغالبًا ما تنخفض لأسباب غامضة. ربما لعب القلق في سوق الأسهم بشأن البديل الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" واستجابة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم دورًا.

قالت نويل أتشيسون، رئيسة رؤى السوق في شركة جينيسيس جلوبال تريدنج، إن العامل المحتمل الآخر الذي أدى إلى تسريع بيع البيتكوين هو تفكيك مشتقات العملة المشفرة ذات الرافعة المالية الكبيرة. وأشارت إلى أمر بيع كبير ربما يكون قد أثار نداءات هامش وتصفية للمستثمرين.

أصبح التداول بالرافعة المالية لمشتقات العملات المشفرة عملاً ضخمًا لبورصات مثل "بينانس"، الأكبر في العالم. يستخدم المتداولون العقود المستقبلية للمراهنة على صعود أو انخفاض عملة معماة معينة. لجعل العائدات أكثر جاذبية، يُسمح لهم بعمل رهانات كبيرة الحجم بقليل من المال. عندما ينخفض ​​سعر العملات المشفرة بشكل حاد، تجبر نداءات الهامش المستثمرين على التصفية.

تأرجح سعر البيتكوين في وقت لاحق يوم السبت بعد أن قال رئيس السلفادور نيب بوكيلي، الذي اعتمدت بلاده عملة البيتكوين كعملة وطنية في سبتمبر، في تغريدة على تويتر أن البلاد اشترت 150 قطعة نقدية بمتوسط ​​48670 دولارًا لكل منها. وقال:"السلفادور اشترت للتو الغطس". كتب لاحقًا أن البلاد "فوتت القاع (أقل سعر) لمدة 7 دقائق"، متبوعًا برمز تعبيري ضاحك.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقفز فيها السلفادور إلى السوق بعد انخفاض كبير في الأسعار. لقد حولت التدخلات الدولة الفقيرة الصغيرة إلى بنك مركزي غير رسمي يدعم العملة الرقمية، على غرار الطريقة التي تتدخل بها البنوك المركزية الرئيسية في أسواق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار العملات.

تتحرك العملات المشفرة أكثر بكثير من الأسهم أو العملات الصادرة عن الحكومة. كان الأسبوع عبارة عن رحلة مليئة بالحيوية لسوق الأسهم، حيث كان المستثمرون غير متأكدين من مسار الوباء والتضخم. أثار متغير أوميكرون قيودًا جديدة في جميع أنحاء العالم، تمامًا كما بدأ السفر في الارتداد. يحاول العلماء تحديد مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد أوميكرون.

وعن المخاوف من تباطؤ اقتصادي آخر مختلطة مع القلق المتزايد من قبل الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم. قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن البنك المركزي مستعد لسحب سياساته المالية الميسرة أسرع مما كان متوقعًا في السابق، مما يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

تجعل المعدلات المرتفعة امتلاك أصول مضاربة مثل البيتكوين أقل جاذبية. عندما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عامي 2017 و 2018، انخفضت أسعار البيتكوين بشكل كبير ، يشار إليها بين هواة العملات المشفرة بشتاء البيتكوين. انطلقت العملة مرة أخرى خلال الوباء. وصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 9 نوفمبر عند 67802 دولارًا.