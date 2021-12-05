قافلة جامعة طنطا تقدم الخدمات العلاجية بالمجان لـ1512 مواطنًا بالوادى الجديد

واصلت قافلة جامعة طنطا الطبية أعمالها لليوم الثانى على التوالى بقريتى الهنداوى وغرب الموهوب بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى، إن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

من جانبه أشار الدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مواصلة القافلة الطبية أعمالها لليوم الثانى مشيدًا بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1512 مواطنًا من أهالي القريتين.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كافة التخصصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القوافل تأتى استكمالاً لدور الجامعه الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات.

وأضاف "الشبينى" أن عدد الأطباء بلغ 30 طبيب فى 15 تخصص: (الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير).

قافلة جامعة طنطا قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ1512 مواطنًا بالوادى الجديد

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