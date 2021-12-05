بذقن وشعر أبيض.. حسن أبو الروس يتحايل على قرار النقابة بختام القاهرة السينمائي..شاهد

حرص الفنان حسن ابو الروس، على الظهور بملابس طبيعية في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، ولم يرتد ملابس مثيرة للجدل بعدما قامت نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء لمدة أسبوعين بسبب مظهره، لكنه تحايل على الأمر بشكل مختلف حيث قام بصبغ شعره وذقنه باللون الأبيض لكي يثير الجدل مجددا بطريقة أخرى.

وكان حسن أبو الروس قد قرر الخروج عن صمته وتقديم أول تعليق صحفي رسمي حول الأحداث الأخيرة، قائلا: "احترم قرار النقابة، وسعدت بلقائي معهم لأنهم أفهموني تفاصيل قانونية لم على دراية بها، وتفاهمنا بشكل جيد"، مضيفا سعيه للعودة للساحة الغنائية بشكل قوي بأولى حفلاته الجماهيرية فور انتهاء الفترة الزمنية لقرار النقابة بإيقافه عن النشاط بعد أسبوعين.

وعلق الفنان حسن أبو الروس على التحقيق الذي أجري معه بمقر نقابة الموسيقيين، عقب إصدار القرار وانتهاء الجلسة التي أديرت بواسطة علاء عامر مستشار النقابة.

وقال حسن أبو الروس في تصريحاته للصحفيين عقب خروجه من الغرفة:" ده أحلى تحقيق اتعمل معايا.. كان تحقيق كويس وأنا بحترم قرارات النقابة .. ومكنتش عارف حاجات كتير زي استخراج تصاريح الحفلات وعرفتها دلوقتي".

واستطرد حسن أبو الروس:" دلوقتي عرفت القوانين وهلتزم بيها وبأي قرار تعلنه النقابة.. أنا عضو في نقابة الموسيقيين من 10 سنين".