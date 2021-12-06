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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان عن فساد مديرية الصحة بالإسكندرية ماليا وإداريا

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام موسى

قال النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، ، بشأن تعطل سير العديد من المرافق الصحية بمديرية الصحة بالإسكندرية، منوها إلى وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية إضافة إلى التعامل بشكل غير مقبول مع الموظفين وإقصائهم عن عملهم.
 

وتابع عصام خلال تصريحاته لـ”صدى البلد” ان هذه المخالفات غير مقبولة وتستدعي التدخل حتى يكون هناك رادع قوي لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

 

هذا وعاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة عقب اختتام مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل. 

 

وشهدت المشاركة البرلمانية المصرية نشاطاً مُكثفاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى مُتعدد الأطراف، حيث شارك  في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وقد ألقى رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن " التحديات المُعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع "، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديموقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق المساواة بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

 

 وشارك  أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، كما شارك  المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، حيث ألقى كلمة حول دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية.

مجلس النواب حقوق الإنسان مديرية الصحة البرلمان الاسكندرية محمود عصام موسى

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