أوبو تطور تقنية لشحن الهواتف الذكية بقوة 150 واط

يبدو أن شركة أوبو الصينية تجهز للدخول في سباق الهواتف الذكية في 2022 بقدرات وإمكانات كبيرة لم يتم تقديمها قبل ذلك في أى هاتف ذكي، حيث تعمل الشركة على إصدار تقنية الشحن السريع بقدرة تصل ل 150 واط في هواتفها القادمة.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن عدد من التقارير قد كشف أن شركة أوبو تعمل على دمج تقنية الشحن بقدرة 150 واط حيث أنها قيد التجربة حاليا، كما أن هواتف 2022 ستأتى مع دعم الشحن السريع حتى 80 واط ، وهو معدل مرتفع للغاية.

وتكشف التقارير أن مجموعة هواتف Find X4 الرائدة من أوبو سيتم إطلاقها بقوة شحن تصل ل 80 واط ، الأمر الذى سيقلل من وقت شحن البطارية، حيث يمكن لهذا المعدل أن يشحن الهاتف ذو بطارية 5000 مللى أمبير في حوالي 20 دقيقة.



وفقًا لـDCS ، فإن الهواتف الذكية التي تدعم شحن 150 واط ليست بعيدة جدًا ، حيث بدأت شركة أوبو بالفعل في الإنتاج التجريبي لأجهزة الشحن المتوافقة 10 أمبير، كما أنها من الممكن أن تصل في النصف الثاني من 2022 أو بنهاية العام.



وتواجه تقنية الشحن السريع بمعدلات مرتفعة انتقادات كثيرة حيث يرى البعض أن هذه المعدلات قد تقوم بتعريض البطارية للتلف في مدة زمنية قصيرة حوالى سنتين، وهو الأمر الذى سيكون ميزة وعيب في نفس الوقت.



ويمكن أن يؤدي الشحن السريع بقوة 150 واط إلى تدهور بنسبة 20٪ خلال 800 دورة شحن، إذا قمت بشحن هاتفك مرة واحدة كل يوم ، الأمر الذى يجعل بطارية الهاتف تتدهور خلال عامين فقط .

