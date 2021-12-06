الطفلة بسملة إحدى المشاركات في قادرون باختلاف تكشف عن أمنياتها المستقبلية.. فيديو

قالت الطفلة بسملة إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف ، إنها تريد ركوب الطائرة حتي تطير مثل العصافير والملائكة ، مؤكدة إنها ستكون لأول مرة تركب طائرة ولا اعرف سأكون متخوفة أم لا .

ومن جانبها أضافت الطفلة بسملة إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " ، إنها تتمني أن تكون رسامة أو مهندسة في المستقبل وخلال فترة قصيرة سيكون لدي 10 سنوات .



واستجاب الرئيس السيسي، اليوم، لطلب بسملة، بتحقيق حلمها بركوب الطائرة، قائلا: "هطلب من وزير الدفاع إنك تركبي طيارة ثنائية مع أحد الطيارين، وهصورك".

وانطلقت احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث بدأ الحفل بتلاوة قرآنية من الطفل أحمد تامر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا الطفل أحمد تامر، لقراءة القرآن الكريم خلال أقرب حفل افتتاح رئاسي في الفترة، وذلك بعدما استمع له في برنامج تلفزيوني.

وعقدت فعاليات احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.