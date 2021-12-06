فالنسيا يفوز على سيلتا فيجو 2-1 في الدوري الإسباني

حقق فالنسيا انتصارا ثمينا على مضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب بالايدوس، في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل هدفي فالنسيا كل من هوجو دورو في الدقيقة 19، وماكسيميليانو جوميز في الدقيقة 53، بينما أحرز هدف سيلتا فيجو الوحيد اللاعب اياجو أسباس في الدقيقة 11.



ورفع هذا الفوز رصيد فالنسيا إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس الجولة، تعادل ليفانتي مع ضيفه أوساسونا بدون أهداف، ليرتفع رصيد أوساسونا إلى 21 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد ليفانتي 8 نقاط في المركز الأخير.



ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.