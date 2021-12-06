عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية تكشف عن قاعدة عسكرية صينية بأفريقيا

الصين
الصين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها عن تقارير مخابراتية أمريكية سرية بنية الصين لإنشاء قاعدة عسكرية في دولة وسط إفريقيا.

txt

يشرح تجربتها الديمقراطية.. الصين تصدر "الكتاب الأبيض"

txt

بايدن: الصين تفرج عن كميات أكبر من احتياطيات النفط

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الصين تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في غينيا الاستوائية البلد الصغير الواقع في وسط إفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوة الصينية من شأنها أن تمنح بكين أول وجود بحري دائم لها في المحيط الأطلسي، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين رفضوا التعليق على هذه المعلومات، وقالوا إن التقارير تثير احتمال أن تصبح السفن الحربية الصينية قادرة على إعادة التسلح، مشددين على أن ذلك تهديد يدق أجراس الخطر في البيت الأبيض والبنتاغون.

 

قاعدة عسكرية صحيفة أمريكية البيت الأبيض إفريقيا الصين

موضوعات متعلقة

انتخابات ليبيا.. موعد مع الحل أم شرارة عنف جديد؟.. الاحتقان السياسي يدفع باتجاه التأجيل أو الإلغاء.. وغموض الأساس القانوني يزيد المشهد تعقيدا

عقب هجوم لـ داعش.. البيشمركة تعلن السيطرة على الأوضاع بقرية قرة سالم العراقية

5 قتلى في مواجهات ضد تنظيم داعش بالعراق

نشرة العالم|اعتداء جنسي علي زوجة نتنياهو.. إجراء حاسم ضد تعليقات مناهضة للإسلام بالكونجرس.. وتحذير عاجل بشأن متحور أوميكرون

جريمة مروعة بـ المغرب.. القبض علي رجل ذبح شقيقته وابنها القاصر

مفاجأة سارة.. تقارير أمريكية: أوميكرون أقل خطرا من متحور دلتا

تحرك عسكري عاجل لـ الجيش الأمريكي في البحر الأسود

ردا علي استهداف السعودية.. التحالف ينشر فيديو لتدمير إحدى المسيرات الحوثية

ترشيحاتنا

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين حوثيتين في اتجاه السعودية

المحجوب يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن سحب المرتزقة الأتراك من ليبيا

التضامن الاجتماعي: أحيي الرئيس السيسي على كل ما يقدمه لدعم ذوي الهمم

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 6 ديسمبر

شطة: كأس الأمم الأفريقية ستلغى فى هذه الحالة

أول مضيفة طيران من ذوي الهمم باكية: ماما وقفت جمبي من صغري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

إبراهيم فايق يسخر من حسام البدري.. ويوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ