صحيفة أمريكية تكشف عن قاعدة عسكرية صينية بأفريقيا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها عن تقارير مخابراتية أمريكية سرية بنية الصين لإنشاء قاعدة عسكرية في دولة وسط إفريقيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الصين تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في غينيا الاستوائية البلد الصغير الواقع في وسط إفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوة الصينية من شأنها أن تمنح بكين أول وجود بحري دائم لها في المحيط الأطلسي، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين رفضوا التعليق على هذه المعلومات، وقالوا إن التقارير تثير احتمال أن تصبح السفن الحربية الصينية قادرة على إعادة التسلح، مشددين على أن ذلك تهديد يدق أجراس الخطر في البيت الأبيض والبنتاغون.