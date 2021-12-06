أول مضيفة طيران من ذوي الهمم باكية: ماما وقفت جمبي من صغري

قالت هبة عاطف، أول مضيفة طيران من ذوي الهمم، إن والدتها هي السبب فيما وصلت له، حيث أنها تدعمها وتشجعها بصفة دائمة.

وأضافت هبة عاطف خلال لقائها مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "ماما من أول ما تولدت وهي واقفة جمبي .. من وأنا عندي 40 يوم لحد ما كبرت .. مسبتنيش لحظة".

وتابعت أول مضيفة طيران من ذوي الهمم قائلة: "بتهتم بيا، وبتهتم بنفسي، وبلبسي، وبشعري، بأكلي، وبدراستي، وبتهتم بكل حاجة في حياتي .. وفرحت لما اشتغلت وبتعمل كل حاجة عشان تفرحني".

وواصلت هبة عاطف: "بحبك ياماما"، وأعطتها قُبلة على الهواء.

ومن جانبها، قالت رئيس الاتحاد المصري لألعاب ذوي الهمم: "هبة مخذلتنيش .. بالعكس رفعت راسي.. ووراء هبة أم عظيمة ومكافحة وبتسندها وبتقويها .. وأنا بحييها لأنها تستاهل كل خير".