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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يسأل : ليه حسين فيصل مشي ببلاش من نادي الزمالك

صدى البلد

نشر الاعلامى سيف زاهر ، تغريدة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتب سيف زاهر “ ليه حسين فيصل مشي ببلاش من نادي الزمالك ” . 

 

و كشف طارق يحيي نجم الزمالك والمنتخب السابق عن كواليس رحيل حسين فيصل نجم الفريق السابق لـ سموحة خاصة عقب تألقه في المنتخب الأول أمس أمام السودان في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

 

وأكد طارق يحيي في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن رحيل حسين فيصل عن الزمالك جاء بسبب قناعات مدرب الفريق ولجنة الكرة، مشددا أنه لم يكن له علاقة بـ فريق الكرة الموسم الماضي وقت رحيل فيصل عن الزمالك.

 

وأضاف أن حسين فيصل لاعب مميز ورحيله كان قرارا خاطئا قائلا “ ده لاعب ميتسابش ” خاصة وأن الفريق يعاني من وقف القيد لمدة فترتين.

 

وتابع أن اللاعبين الذين تعاقد معهم الزمالك خرجوا للإعارة. 

نادي الزمالك سيف زاهر طارق يحيي الزمالك

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