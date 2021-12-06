تامر عبد الحميد يكشف سبب استغناء الزمالك عن حسين فيصل

كشف تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك الاسبق عن سبب استغناء مسئولوي القلعة البيضاء عن حسين فيصل نجم منتخب مصر وسموحة .

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع محمد شبانه عبر فضائية ETC: "حسين فاصل لاعب جيد، ولكن أمامه الكثير للتواجد في المراحل الحاسمة مثل المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، هناك بعض اللاعبين لهذه المباريات".



وعن رحيل حسين فيصل عن الزمالك: "الخمسة لاعبين الذين تم قيدهم في الزمالك، ليسوا أفضل منه، بأي حال من الأحوال لم يكن من الصواب رحيله، وعندما كنت أتابع قطاع الناشئين كان أفضل لاعب هو حسين فاصل، وانضمام غيره بدلًا منه، مجاملة واضحة دون ذكر أسماء".



وأكمل: "وليس حسين فيصل فقط، هناك أسامة فيصل ومحمد صبحي، وعدد من اللاعبين الذين لا يمكن رحيلهم إلا في ظل وجود البديل، خاصة وأن الزمالك كان موقوف في فترة الانتقالات بالتعاقد مع لاعبين".



وأردف: "الآن أنا في اللجنة الفنية بالزمالك، وكان لدي مهمة انتحارية من قبل في جهاز خالد جلال مع الزمالك، كانت من أسوأ التجارب التي مريت بها في حياتي، لكنني وافقت من أجل الكيان، لا يمكن أن أرفض".



وأشار: "مستعد التواجد في أي مكان بالزمالك، لا يمكنني رفض أي دور أو منصب في الزمالك".



واختتم بالحديث عن هدفه في الرجاء: "لم أكن أنوي التسديد، ومع نهاية الشوط الأول كنت أحاول التخلص من الكرة لإطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط، لكن توفيق ربنا كان له الدور الأكبر".