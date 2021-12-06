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رئيس التحرير
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فن

مش بحقد على يوسف سوستة.. تعليق نارى من نادر حمدى على استضاف شريف عامر لـ صاحب أغنية شيماء | شاهد

نادر حمدى
نادر حمدى

علق الفنان نادر حمدى على استضافة الاعلامى شريف عامر لـ صاحب اغنية “ شيماء ” من خلال نشره  تدوينة عبر صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك . 

 

وكتب نادر حمدى  “والله انا مش بحقد على يوسف سوسته بس تخيلوا ان كل الاغاني اللي عملتها الناجحة و اللي كسرت الوطن العربي على مدار ٢٣ سنة ما طلعتش مع شريف عامر ولا طلبوا مني حتى اطلع معاه  ”. 

 

وتوالت التغريدات المنتقدة للإعلامي شريف عامر، و اعتبارها المغردون سقطة إعلامية للإعلامي الذي عرف عنه تقدم الشكل الإعلامي الراقى على شاشة برنامجه.

وقال المطرب أحمد شيمي في تغريدته: "أستاذ شريف عامر.. ده لقاء ميطلعش منك أبداً.. ياريت تعتذر"، بينما كتب مغرد آخر: "شريف عامر أثبت إن تيار الابتذال أقوى من أي منبر إعلامي"، فيما جاء تعليق أحد المتابعين: "سقطة أخرى من سقطات الإعلامي شريف عامر".

خانه التوفيق

وفي هذا الصدد، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هذا النوع من الحوارات الإعلامية لا يضيف للمشاهد شيئا، وإنما يضيف ويزيد من شهرة النماذج مثل يوسف سوستة وغيره، وبالتالي يجب توضيح الهدف من المقابلة لإجرائها طبقا لهذه الأهداف التي تفيد المشاهد.

وأوضح العالم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هدف المقابلة يجب أن يكون إما لانتقاد هذا النوع من النماذج، أو لتوجيه الشباب لعدم الاقتداء بهذه النماذج، أو لمجرد إحداث شهرة والمبالغة في عرض هذه النماذج، مشيرا إلى أن شريف عامر قد خانه التوفيق في استضافة يوسف سوستة، لأن هذا النموذج لم يقدم أي معلومات ولن يضيف للمشاهد أي شئ، وأشار إلى أن شريف عامر، تدارك الموقف، ولم يستكمل الحوار.

سقطة شريف عامر

من جانبه، قالت نسرين أسامة أنور عكاشة، المذيعة بالإذاعة المصرية، إن الإعلامي شريف عامر له مكانته وخبرته، وظهر في هذه الحلقة بالشخصية غير المعهودة والمعروفة عنه، وربما يكون فرض هذا الحوار عليه وطرحه للنقاش العام، موضحة أن السقطة الإعلامية تتمثل في عدم استضافة الطرف الآخر، أو المسؤول أو النقابي الذي يرد على يوسف سوستة، في إذا كان هدف المقابلة هو مناقشة هذه النماذج بشكل صحيح.

رد شريف عامر

ورد عامر على هذه الانتقادات في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: " ببساطة؛ مصر ١٠٠ مليون .فيها كل حاجة.نفهم،نشوف،نقرر ، و نعالج بدون ترفع و تجاهل،لأننا لا نملك منعا ولا حظر في عصر له ادوات جديدة لا اوراق اعتماد فيها. شخصية تتحول لعنوان ساعة ، و تختفي او تستمر. كل المختلف معي له الحق في ذلك. أنا كمان لي حق الاختلاف معه. تحياتي و تقديري للجميع..".

شريف عامر نادر حمدي

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